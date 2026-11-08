Аспарух Аспарухов и Шлепск с поредна драматична загуба в Полша

Националът Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) допуснаха втора поредна много драматична и общо 4-а загуба в полската Таурон лига дошла след пет гейма. Аспарухов и съотборниците му отстъпиха у дома на Енерга Трефъл (Гданск) с 2:3 (24:26, 27:25, 25:25, 19:25, 12:15) в среща от 5-ия кръг на шампионата, играна тази вечер пред около 1700 зрители.

По този начин Шлепск е на 6-о място във временното класиране с едва 1 победа, 4 загуби и 7 точки. В следващия 6-и кръг Аспарухов и компания са отново домакини, но на ЗАКСА (Кенджежин-Кожле). Мачът е събота (14 ноември) от 19,00 часа българско време.

Аспарух Аспарухов със 7 точки, Шлепск отстъпи след 5-геймова битка във Варшава

Аспарух Аспарухов започна като титуляр за Шлепск, но бе сменен в средата на втория гейм, след което влизаше за кратко в игра в третата и петата част. Българинът завърши с едва 6 точки (1 блок, 38% ефективност в атака и 37% позитивно посрещане - +2).

Над всички за домакините отново бе Бартош Филипяк със страхотните 32 точки (5 аса!, 1 блок и 57% ефективност в атака - +24), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.

За гостите от Гданск Михал Гежот реализира 26 точки (2 блока, 56% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане - +16) и бе обявен за MVP на мача. Дамян Шулц добави още 23 точки (2 аса и 60% ефективност в атака - +19) за победата.

ШЛЕПСК МАЛОВ (СУВАЛКИ) - ЕНЕРГА ТРЕФЪЛ (ГДАНСК) 2:3 (24:26, 27:25, 25:25, 19:25, 12:15)

ШЛЕПСК: Анхел Тринидад де Аро 5, Бартош Филипяк 32, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 6, Моритц Райхерт 3, Ян Новаковски 7, Лукаш Усович 5 - Максимилиан Граниечни-либеро (Максимилиан Лисон 2, Карол Янкиевич, Игнасио Луенгас 10, Марсел Хенджелевски 9, Якуб Мацира 1)

Старши треньор: ПЬОТЪР ГРАБАН

ГДАНСК: Джо Уорсли 2, Дамян Шулц 23, Михал Гежот 26, Дамян Когут 7, Патрик Немец 10, Мустафа М'Байе 10 - Войто Кьойкя-либеро (Пьотър Новаковски, Пжемислав Степиен, Мариуш Шамлевски, Алексей Насевич 3, Максимилиан Дурски 3)

Старши треньор: МАРИУШ СОРДИЛ.

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