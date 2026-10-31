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Величков с 11 точки, Петков с 5 при загуба на Монца от Перуджа

  • 31 окт 2026 | 21:39
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Величков с 11 точки, Петков с 5 при загуба на Монца от Перуджа

Националите Жасмин Величков и Илия Петков и техният Веро Волей (Монца) допуснаха трета поредна загуба в италианската Суперлига. Играчите на Масимо Екели паднаха като домакини на шампион Сър Суса Скай (Перуджа) с 0:3 (16:25, 17:25, 22:25) в среща от 3-тия кръг на шампионата, играна тази вечер в зала "Опикуад Арена".

Така Монца е на 10-о място във временното класиране без победа и без спечелена точка до момента.

В междинния 4-и кръг Величков, Петков и съотборниците им са гости на Кунео. Мачът е в сряда (4 ноември) от 21,30 часа българско време.

Жасмин Величков игра стабилно цял мач и стана един от двамата най-резултатни за Монца, като завърши с 11 точки (2 аса, 41% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +2), с колкото се отчете и Диего Фрасшио (38% ефективност в атака).

Илия Петков също игра като титлуря и се отчете с 5 точки (2 блока и 43% ефективност в атака - +2).

За тима на Перуджа Фере Регерс с 14 точки (2 блока и 67% ефективност в атака - +7) и Камил Семенюк (2 блока, 2 аса, 50% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +9) реализираха 14 и 13 точки за победата.

ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) - СЪР СУСА СКАЙ (ПЕРУДЖА) 0:3 (16:25, 17:25, 22:25)

МОНЦА: Леонардо Боначи, Диего Фрашио 11, ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ 11, Пиер Перен 3, Томас Берета 4, ИЛИЯ ПЕТКОВ 5 - Флавио Морацини-либеро (Николо Мапели 1, Якопо Масари 1, Пиетро Валджовио, Григорий Хоцевич 7)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ

ПЕРУДЖА: Симоне Джанели 4, Фере Регерс 14, Камил Семенюк 13, Олег Плотницкий 9, Себастиан Соле 7, Агустин Лосер 8 - Лука Лорети-либеро (Давид Колатор)

Старши треньор: АНДЖЕЛО ЛОРЕНЦЕТИ.

Снимки: legavolley.it

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