Чаз Мостарт с исторически триумф в Голд Коуст, получава шанс за титлата

Шампионът Чаз Мостарт донесе първата победа за Уокиншоу Рейсинг и Тойота на старта на финалите в Суперкарс след безапелационно каране по наводнените улици на Голд Коуст.

Пилотът показа пълно превъзходство зад волана на резервния автомобил на отбора – шаси, което само преди година се състезаваше като Форд Мустанг. Мостърт даде второ време в квалификационната сесия за топ 10, а след старта на състезанието нямаше кой да го спре в дъжда. След първите спирания в бокса авансът му достигна 15 секунди, а в края на втория цикъл от питстопове преднината му се удвои.

For Sale: Supercars Front Bar, basically new, only used on my car on weekends 😂🤙🏽 https://t.co/xakc4H1gb3 — Chaz Mostert (@chazmozzie) October 24, 2026

Драма в последната обиколка реши най-голямото състезание в Австралия

Надпреварата започна при проливен дъжд и зад кола за сигурност, като стартиралият от първа позиция Брок Фийни (Трипъл 8, Форд) водеше колоната в продължение на три бавни обиколки. В момента, в който колата за сигурност се прибра, Брок започна видимо да губи сцепление, вероятно заради по-високо налягане в гумите при старта в сравнение с преките му конкуренти.

Още в края на първата състезателна обиколка на зелен флаг Мостарт осъществи чиста атака и бързо се откъсна напред, записвайки с над секунда по-добри времена на обиколка. Фийни започна да губи позиции в колоната, докато от Трипъл 8 не го прибраха в бокса в 21 обиколка за нов комплект гуми за мокро с коригирано налягане.

"There's nothing quite like this track" Chaz in @pirtekaus Victory Lane 🥇 #RepcoSC #Supercars https://t.co/JvOO33cGmC — Supercars (@supercars) October 24, 2026

Лидерът Мостарт направи първия си питстоп малко по-рано от предвиденото, за да избегне трафика от застигнати автомобили. След завръщането си на пистата той продължи да увеличава разликата, като тя набъбна до 27 секунди, преди от бокса да му дадат указания да пести гориво два тура преди финала.

Днес пилотите стартираха в първото 250-километрово състезание по улиците на Сърфърс Парадайс, като е втората надпревара, след която от битката ще отпаднат трима от общо 10 финалисти.

That moment was not for the faint-hearted 🫣 #RepcoSC #Supercars https://t.co/AnPjjhpGxO — Supercars (@supercars) October 24, 2026

„Чувството е като дежавю. Всичко мина без абсолютно никакви грешки. Радвам се, че накрая нямаше кола за сигурност, защото колата беше на предела си. В началото условията бяха изключително коварни, но е далеч по-лесно, когато водиш колоната, вместо да караш в пръските отзад“, сподели Мостърт след своя трети пореден успех на това трасе след двойната му победа през 2025 година.

Лидерът в шампионата Мат Пейн стартира от пето място и се движеше втори в заключителните етапи, но пилотът на Гроув Рейсинг беше санкциониран с 5-секундно наказание. След това Пейн се опита да се откъсне на над 5 секунди пред Дейвид Рейнолдс, но не успя и беше класиран трети.

First and second in the championship clash on the Gold Coast! #Supercars #RepcoSC https://t.co/wEzEenVFd1 — Supercars (@supercars) October 24, 2026

Дейвид Рейнолдс, който потегли едва 14-ти, направи впечатляващо състезание и доказа класата си по крайбрежното трасе, където досега има една победа и шест подиума. Той рискува с изключително ранен стоп още в деветата обиколка, което му осигури чиста писта. В продължение на почти десет обиколки след втория си питстоп Рейнолдс удържаше лидера зад гърба си, преди окончателно да си подпечата второто място с впечатляващ прогрес от 12 позиции.

„В началото видимостта беше нулева и решихме да спрем рано. Накрая просто се държах на пистата. Механиците си свършиха перфектно работата, а колата беше много бърза днес. Изпреварихме всички освен Чаз, въпреки че окачването пострада сериозно от ударите по предпазните огради“, заяви Рейнолдс.

31mm of rain for the first race of Finals 🌧️ #Supercars #RepcoSC https://t.co/MlEU6pvOeG — Supercars (@supercars) October 24, 2026

Пейн също коментира развръзката философски:

„Това беше едно от най-трудните ми състезания от дълго време насам. Беше изключително тежко да контролирам автомобила във втората част на пистата. Жалко за наказанието, но най-важното е, че все пак съм на подиума.“

Антон Де Паскуале запази доброто темпо от квалификациите и класира своя Шевролет Камаро на четвърто място, като изпревари Андре Хаймгартнер. Тимът на Брад Джоунс Рейсинг пренесе скоростта си от Батърст и новозеландецът завърши пети със своята Супра, с което стана най-предно класираният пилот извън финалистите.

След тях финишираха четири автомобила Форд Мустанг. Уил Браун бе по-добре представилият се от пилотите на Трипъл 8, защитавайки позицията си от победителя от Батърст 1000 Броуди Костеки. Състезателят на Дик Джонсън Рейсинг стартира извън първата десетка и въпреки че за малко не излетя в зоната за сигурност, успя да изпревари Кам Уотърс от Тикфорд. Фийни остана девети, следван от Джейдън Оджеда с Шевролет на ПремиЕър Рейсинг.

Денят се превърна в истински кошмар за трима от претендентите за титлата. Джак Ле Брок имаше поредица от технически проблеми, получи петсекундно наказание и остана 22-ри. Томас Рандъл завърши 23-ти с другия Мустанг на Тикфорд след множество повреди, изпреварвайки единствено Кай Алън. Пилотът на Гроув Рейсинг пък прекара дълго време в бокса заради повреда в алтернатора и е изправен пред реална опасност от отпадане преди второто състезание в неделя.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google