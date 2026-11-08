Маркес и Бедзеки с противоположни мнения за сблъсъка им в спринта

Марк Маркес заяви, че инцидентът между него и Марко Бедзеки по време на вчерашния спринт в Катар се дължи на грешна преценка на скоростта от страна на италианеца. Съперникът му от Априлия обаче категорично отхвърли това тълкуване на ситуацията в първия завой на „Лусайл“.

Двамата състезатели се удариха в началото на четвъртата обиколка в пряк спор за лидерската позиция. В резултат на контакта Бедзеки падна и отпадна от надпреварата. Въпреки че въздушната възглавница в екипа на Маркес се задейства, испанецът се задържа на мотора, успя да се справи с атаките на Хорхе Мартин и стигна до победата.

CONTACT BETWEEN @marcmarquez93 & Bezzecchi 😱😱😱 The #72 has gone down and @88jorgemartin is now 2nd 🤯 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/4RqDRdj59w — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Бедзеки влезе в завоя непосредствено зад Маркес, който използва обичайната си по-широка траектория. При насочването на испанеца към късния връх обаче заводската Априлия вече се намираше от вътрешната страна, което доведе до удара. Стюардите сметнаха случилото се за състезателен инцидент, но това не спести въпросите към двамата пилоти след края на надпреварата.

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Според Маркес появата на Бедзеки на същата част от асфалта е била продиктувана от факта, че италианецът е подценил значителното си предимство в скоростта. Пилотът от Сервера сравни ситуацията със старта за Гран При на Индонезия през 2025 година, когато Бедзеки го удари отзад в бърз завой.

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„За мен ситуацията беше пределно ясна. Ако прегледате кадрите от хеликоптера, преминаването ми през първи завой беше абсолютно еднакво както в онази обиколка, така и в следващите. Винаги влизам малко по-широко и след това се опитвам да затворя кривата. Случилото се бе подобно на инцидента в Индонезия. Бедзеки е много по-бърз от всички останали тук и просто не осъзна колко по-бавни сме ние в сравнение с него“, коментира Маркес.



„Усетих удара и въздушната възглавница веднага се активира. Бях изключително концентриран, а в такива моменти не усещам какво точно прави мотоциклетът. След отварянето на възглавницата не можех да управлявам пълноценно в продължение на три или четири завоя, така че фактът, че Мартин ме изпревари тогава, изобщо не бе изненада“, каза още състезателят на Дукати.

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Макар че Бедзеки опита да избегне излишното напрежение и да се фокусира върху неделното състезание, той изрази несъгласие с анализа на своя съперник.

„Не е честно да се прави паралел с напълно различен епизод. Уважавам думите му, но лично аз не съм съгласен, тъй като ситуациите нямат нищо общо. В крайна сметка държах моята линия, бях от вътрешната страна и секунда по-късно се озовах на земята. Това са неща, които се случват на пистата“, сподели Бедзеки.



„Няма смисъл да хабя излишна енергия за неща извън моя контрол. Предпочитам да насоча вниманието си изцяло към утрешното състезание“, добави италианецът.

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Снимки: Gettyimages