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Стефан Велков с асистенция при изненадващо равенство на Сьонерюск

  • 9 ное 2026 | 03:58
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Стефан Велков с асистенция при изненадващо равенство на Сьонерюск

Българският защитник Стефан Велков се отличи с асистенция при равенството 2:2 на Сьонерюск като гост на Мидтиланд в среща от 14-ия кръг на датската Суперлига. Националът започна като титуляр и остана на терена през целия двубой, а неговият отбор на два пъти повеждаше срещу един от основните претенденти за титлата, но не успя да задържи преднината си.

Намиращият се на последното място Сьонерюск наскоро се раздели с треньора си Фатах Абдирахман. Временно начело на гостите застанаха Симон Поулсен и Джеймс-Оливър Пиърс.

Сьонерюск изненадващо поведе още във втората минута. Вратарят Маркус Бундгор изпрати дълго подаване към Андерс Бергхолт, който се измъкна зад защитата на домакините и реализира. Мидтиланд възстанови равенството в 24-тата минута след автогол на Максим Сулас. Защитникът на гостите опита да изчисти топката, но вместо това я изпрати в собствената си врата.

В 56-ата минута Стефан Велков имаше ключова роля за второто попадение на Сьонерюск. Българинът подаде към Андерс Бергхолт, който стреля, а след рикошет в защитник на Мидтиланд топката попадна в мрежата. Асистенцията беше официално записана на Велков, а Бергхолт отбеляза втория си гол в срещата.

Домакините увеличиха натиска и в 78-ата минута Софус Йоханесен изравни за 2:2. До края Мидтиланд потърси пълен обрат, но гостите удържаха равенството.

Мидтиланд остана непобеден след 14 кръга и събра 32 точки, докато Сьонерюск продължава да заема последното място с 9 пункта. неговия отбор.

Лидер в Дания е ФК Копенхаген. "Лъвовете" се наложиха с 1:0 в столичното дерби с Брьондби и оглавяват таблицата заради по-добрата си голова разлика от Мидтиланд.

Нордселанд, който наскоро направи 2:2 с ЦСКА в Лигата на конференциите, разгроми с 6:1 Рандерс и се изкачи на 4-та позиция в подреждането.

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