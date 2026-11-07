Антонели: Имах малко проблеми, щях да излетя от трасето

Андреа Кими Антонели остана трети с другата кола на Мерцедес в квалификацията за Гран При на Сао Пауло, като нито веднъж не успя да излезе пред съотборника си Джордж Ръсел.

„Беше много трудна квалификация, не знаех какво да очаквам - обясни новият световен шампион. - Никога не съм карал тук на мокро, така че не знаех какво ще се случи.

LANDO NORRIS TAKES POLE IN SAO PAULO! 🇧🇷👊 #F1 #BrazilGP https://t.co/Y8SBv5fI5z — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

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„Имах малко проблеми с гумите интермедия, допуснах голяма грешка, за малко да излетя на завой №5. Но направих достатъчно, за да съм трети, доволен съм, сега ще се фокусираме върху състезанието.

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„Първо, трябва да видим какво ще е времето, но трябва да сме готови за всичко. Ако ще е мокро, поне ще сме по-подготвени в сравнение с днес. Но тук времето е просто непредвидимо.“

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Снимки: Gettyimages