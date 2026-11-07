Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Антонели: Имах малко проблеми, щях да излетя от трасето

  • 7 ное 2026 | 23:07
  • 420
  • 0

Андреа Кими Антонели остана трети с другата кола на Мерцедес в квалификацията за Гран При на Сао Пауло, като нито веднъж не успя да излезе пред съотборника си Джордж Ръсел.

„Беше много трудна квалификация, не знаех какво да очаквам - обясни новият световен шампион. - Никога не съм карал тук на мокро, така че не знаех какво ще се случи.

Ландо Норис спечели мократа квалификацията в Сао Пауло пред Ръсел и Антонели
Ландо Норис спечели мократа квалификацията в Сао Пауло пред Ръсел и Антонели

„Имах малко проблеми с гумите интермедия, допуснах голяма грешка, за малко да излетя на завой №5. Но направих достатъчно, за да съм трети, доволен съм, сега ще се фокусираме върху състезанието.

Ландо Норис: Много съм доволен от първото място!
Ландо Норис: Много съм доволен от първото място!

„Първо, трябва да видим какво ще е времето, но трябва да сме готови за всичко. Ако ще е мокро, поне ще сме по-подготвени в сравнение с днес. Но тук времето е просто непредвидимо.“

Джордж Ръсел: Сбъркахме в преценката, можех да съм първи
Джордж Ръсел: Сбъркахме в преценката, можех да съм първи
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Джордж Ръсел: Сбъркахме в преценката, можех да съм първи

Джордж Ръсел: Сбъркахме в преценката, можех да съм първи

  • 7 ное 2026 | 22:59
  • 418
  • 0
Ландо Норис: Много съм доволен от първото място!

Ландо Норис: Много съм доволен от първото място!

  • 7 ное 2026 | 22:48
  • 483
  • 0
Ландо Норис спечели мократа квалификацията в Сао Пауло пред Ръсел и Антонели

Ландо Норис спечели мократа квалификацията в Сао Пауло пред Ръсел и Антонели

  • 7 ное 2026 | 22:28
  • 4480
  • 3
Само победа може да направи Марк Маркес шампион още в Катар

Само победа може да направи Марк Маркес шампион още в Катар

  • 7 ное 2026 | 20:01
  • 542
  • 0
Франческо Баная в болница след катастрофата, пропуска Гран При на Катар

Франческо Баная в болница след катастрофата, пропуска Гран При на Катар

  • 7 ное 2026 | 19:51
  • 607
  • 0
Марк Маркес: Беше странен спринт, особено с червения флаг

Марк Маркес: Беше странен спринт, особено с червения флаг

  • 7 ное 2026 | 19:41
  • 467
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец изпусна да се качи на върха след неочакван срив срещу 10 от ЦСКА 1948

Лудогорец изпусна да се качи на върха след неочакван срив срещу 10 от ЦСКА 1948

  • 7 ное 2026 | 20:30
  • 45224
  • 232
Реал Мадрид мина с лекота през Валенсия и продължи победния си ход

Реал Мадрид мина с лекота през Валенсия и продължи победния си ход

  • 7 ное 2026 | 23:58
  • 8919
  • 23
Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

  • 7 ное 2026 | 17:50
  • 30142
  • 26
Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

  • 7 ное 2026 | 16:20
  • 29976
  • 62
Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

  • 7 ное 2026 | 16:25
  • 29607
  • 26
Нотингам Форест също повали Манчестър Сити, който изостана още повече от Арсенал

Нотингам Форест също повали Манчестър Сити, който изостана още повече от Арсенал

  • 7 ное 2026 | 21:25
  • 13050
  • 54