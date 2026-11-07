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САЩ с нови удари срещу Иран, какво ще стане с финала на сезона във Формула 1?

  • 7 ное 2026 | 19:32
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САЩ с нови удари срещу Иран, какво ще стане с финала на сезона във Формула 1?

Новите въздушни удари, нанесени от Съединените щати по цели в Иран в петък, засилват несигурността около финалните състезания от календара на Формула 1. Към момента все още няма окончателно решение за провеждането на надпреварите в Катар и Абу Даби. Въпреки, че Гран При на Катар в MotoGP върви успешно този уикенд.

Иранската информационна агенция Тасним, цитирана от Ройтерс, съобщи, че ракети са поразили остров Кешм. В изказване пред журналисти американският президент Доналд Тръмп отказа конкретика за ударите по острова, като заяви пред тв CNBC: „Не искам да говоря за това.“

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Впоследствие Тръмп допълни: „Нанасяме прецизни удари, които обаче са съкрушителни. Те бяха изградили малко противовъздушно съоръжение и ние го унищожихме за около 15 минути, може би дори за пет.“ Държавният глава добави още, че властите в Техеран отчаяно се стремят към споразумение: „Имат 300 процента инфлация. Военноморските им сили са унищожени. Летището им, всичко е разрушено, и те отчаяно искат сделка.“

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Ескалацията на военния конфликт може да се отрази директно върху финалната фаза от сезона във Формула 1, тъй като стартът в Катар е насрочен за по-късно този месец. Същевременно през настоящия уикенд пистата „Лусайл“ приема кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта MotoGP.

По-рано иранската агенция Фарс разпространи списък с потенциални мишени за ответен удар при нападения от страна на САЩ и Израел. В този списък фигурират и хотели, използвани от отборите на Формула 1 и MotoGP по време на състезателните уикенди.

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Много анализатори от региона са на мнение, че рискът за удари срещу Катар от страна на Иран не е много голям, тъй като страната беше посредник при последните мирни преговори между Щатите и Иран, но веднага допълниха, че това не дава гаранции.

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Снимки: Gettyimages

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