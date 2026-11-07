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Джордж Ръсел: Сбъркахме в преценката, можех да съм първи

  • 7 ное 2026 | 22:59
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Джордж Ръсел остана втори в квалификацията за Гран При на Сао Пауло, но призна, че се е отказал от обиколка, с която е можел да се класира първи. Ръсел ще стартира седми, тъй като е наказан с 5 места заради смяна на двигател.

„Поздравления за Ландо, но аз се отказах от обиколка, с която можех да съм на първо място, сбъркахме в преценката ни в този момент - призна Джордж. - Трябва да разберем какво точно се случи. Ясно е, че дъждът идваше, но просто трябваше да завършим тази обиколка.

Ландо Норис спечели мократа квалификацията в Сао Пауло пред Ръсел и Антонели
Ландо Норис спечели мократа квалификацията в Сао Пауло пред Ръсел и Антонели

„Състезанието утре ще зависи от времето, аз се чувствам добре на тази писта. За първи път от доста време се чувствах уверен в колата. Дори на мокро бях по-уверен, отколкото на сухо. Не знам как стана така.

Ландо Норис: Много съм доволен от първото място!
Ландо Норис: Много съм доволен от първото място!

„Участвах в битката за първото място, но за съжаление, когато имахме шанс, не се справихме.“

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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