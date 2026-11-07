Джордж Ръсел: Сбъркахме в преценката, можех да съм първи

Джордж Ръсел остана втори в квалификацията за Гран При на Сао Пауло, но призна, че се е отказал от обиколка, с която е можел да се класира първи. Ръсел ще стартира седми, тъй като е наказан с 5 места заради смяна на двигател.

„Поздравления за Ландо, но аз се отказах от обиколка, с която можех да съм на първо място, сбъркахме в преценката ни в този момент - призна Джордж. - Трябва да разберем какво точно се случи. Ясно е, че дъждът идваше, но просто трябваше да завършим тази обиколка.

LANDO NORRIS TAKES POLE IN SAO PAULO! 🇧🇷👊 #F1 #BrazilGP https://t.co/Y8SBv5fI5z — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

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„Състезанието утре ще зависи от времето, аз се чувствам добре на тази писта. За първи път от доста време се чувствах уверен в колата. Дори на мокро бях по-уверен, отколкото на сухо. Не знам как стана така.

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„Участвах в битката за първото място, но за съжаление, когато имахме шанс, не се справихме.“

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Снимки: Gettyimages