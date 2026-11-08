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Марк Маркес се е прицелил в титла №8, но задачата му в Катар няма да е лесна

  • 8 ное 2026 | 07:40
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Марк Маркес ще има първи шанс да си гарантира своята осма титла в MotoGP по време на днешната Гран При на Катар, в която действащият шампион ще стартира от втората позиция зад Марко Бедзеки.

Задачата на заводския пилот на Дукати под прожекторите на „Лусайл“ е повече от ясна – задължителна победа и нула за Хорхе Мартин, който ще потегли 10-ти. Всякакъв друг развой на състезанието от 22 обиколки ще означава, че спорът между двамата ще продължи и в Португалия след две седмици.

До Бедзеки и Маркес на първата редица ще застане Фабио Ди Джанантонио, а от втория ред ще потеглят Раул Фернандес, Ай Огура и Йоан Зарко. Оригинално от петото място трябваше да стартира Франческо Баная, но двукратният световен шампион няма да стартира заради контузията, която получи след тежкото си падане във вчерашния спринт.

Марко Бедзеки надви Марк Маркес в битката за полпозишъна в Катар
Марко Бедзеки надви Марк Маркес в битката за полпозишъна в Катар

В него победата грабна Марк Маркес, който спечели пред Ди Джанантонио и направилия едно много силно каране Мартин. Тръгналият от полпозишъна Бедзеки не завърши след контакт с Маркес в четвъртата обиколка, който доведе до падане на състезателя на Априлия.

Състезанието за Гран При на Катар, 20-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за 18:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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