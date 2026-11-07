Ландо Норис: Много съм доволен от първото място!

Световният шампион за 2025 година Ландо Норис спечели трудната квалификация за Гран При на Сао Пауло и обяви, че е много доволен от първото място.
„Днес беше дълъг ден, но стана страхотна квалификация - заяви пилотът на Макларън. - Две поредни години печеля полпозишъна тук, много съм щастлив, въпреки че сега условията бяха съвсем различни.
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„Условията бяха трудни, особено като знаехме, че по-късно ще завали още по-силно. Беше важно да направим две обиколки още в началото, без да допускаме грешки и ние направихме точно това.
„За първи път карам тази кола на дъжд и мисля, че се адаптирах доста бързо. Трудно е, защото тук е мокро, карахме с двата типа гуми, а за последните обиколки се появи и вятър.
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„Мерцедес са доста бързи, но важното беше да се преборим за първото място.“
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Снимки: Gettyimages