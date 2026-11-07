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Ландо Норис: Много съм доволен от първото място!

  • 7 ное 2026 | 22:48
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Световният шампион за 2025 година Ландо Норис спечели трудната квалификация за Гран При на Сао Пауло и обяви, че е много доволен от първото място.

„Днес беше дълъг ден, но стана страхотна квалификация - заяви пилотът на Макларън. - Две поредни години печеля полпозишъна тук, много съм щастлив, въпреки че сега условията бяха съвсем различни.

Ландо Норис спечели мократа квалификацията в Сао Пауло пред Ръсел и Антонели
Ландо Норис спечели мократа квалификацията в Сао Пауло пред Ръсел и Антонели

„Условията бяха трудни, особено като знаехме, че по-късно ще завали още по-силно. Беше важно да направим две обиколки още в началото, без да допускаме грешки и ние направихме точно това.

„За първи път карам тази кола на дъжд и мисля, че се адаптирах доста бързо. Трудно е, защото тук е мокро, карахме с двата типа гуми, а за последните обиколки се появи и вятър.

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„Мерцедес са доста бързи, но важното беше да се преборим за първото място.“

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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