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Спартак (Варна) търси нов старт срещу Арда

  • 8 ное 2026 | 07:45
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Спартак (Варна) търси нов старт срещу Арда

Спартак (Варна) се изправя срещу Арда (Кърджали) в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига. Срещата ще се играе на стадион "Спартак" във Варна от 14:00 часа с главен съдия Радослав Гидженов.

Домакините от Спартак (Варна) заемат 9-о място в класирането с актив от 13 точки след 13 изиграни мача (3 победи, 4 равенства и 6 загуби при голова разлика 12:23). В миналия кръг от първенството варненци претърпяха тежка загуба като гости на ЦСКА 1948 с 1:6, а преди това загубиха и гостуването си на Дунав (Русе) с 0:2.

Спартак ще търси баланс на изравняване срещу Арда
Спартак ще търси баланс на изравняване срещу Арда

Арда (Кърджали) се намира на 6-а позиция във временното класиране с 21 точки от 13 двубоя (6 победи, 3 равенства и 4 поражения при голова разлика 18:19). Кърджалийци влизат в мача в добра серия от поредни двубои без загуба в първенството, като в последния кръг надделяха над Септември (София) с 2:1 у дома, а преди това завършиха 1:1 срещу Левски.

В последните 5 официални мача между двата отбора балансът е по равенство - по 2 победи за всеки тим и 1 равенство. Последният сблъсък между тях се проведе на 27 февруари 2026 г., когато Арда спечели с 1:0 като домакин. При последното си домакинство срещу този съперник обаче Спартак (Варна) постигна убедителен успех с 3:0 на 13 септември 2025 г.

Сериозна треньорска промяна настъпи в Спартак (Варна), след като ръководството на клуба взе решение да се раздели с Васил Петров заради незадоволителното представяне на отбора. Рокадата дойде след двете поредни загуби от Дунав (Русе) с 0:2 и ЦСКА 1948 с 1:6. На мястото на Петров застана Даниел Моралес, който се завръща в клуба, където е играл като футболист.

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