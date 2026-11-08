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Атлетико Мадрид срещу Барселона в сблъсък за върха в Ла Лига

  • 8 ное 2026 | 05:45
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Атлетико Мадрид срещу Барселона в сблъсък за върха в Ла Лига

В дербито на 12-тия кръг на испанската Ла Лига един срещу друг се изправят отборите на Атлетико Мадрид и Барселона. Мачът ще се играе на стадион "Метрополитано" довеера от 22:00 ч. Двубоят носи огромен залог в борбата за титлата, тъй като противопоставя първите два тима в подреждането.

Към момента Барселона оглавява класирането с 30 точки от 11 изиграни мача (10 победи и 1 загуба) при впечатляваща голова разлика 46:12. Атлетико Мадрид заема второто място с 28 точки от 11 двубоя (9 победи, 1 равенство и 1 поражение) и голова разлика 22:8. При победа за домакините те ще оглавят временното класиране в Ла Лига.

Атлетико Мадрид се намира в отлична серия в първенството, като е спечелил последните си 7 шампионатни мача. В последния кръг от Ла Лига момчетата на Диего Симеоне надделяха над Леванте с 2:0 като гост с голове на Алехандро Грималдо и Джулиано Симеоне. Преди това "дюшекчиите" победиха Депортиво Ла Коруня с 1:0 у дома и Еспаньол със същия резултат като гост. В Шампионската лига обаче тимът отстъпи с 0:2 у дома срещу Байерн (Мюнхен).

Барселона също показва силна форма, въпреки че наскоро допусна поражение от Реал Мадрид с 1:2 у дома в 10-ия кръг на Ла Лига. След това каталунците разгромиха Алавес с 6:1 на "Спотифай Камп Ноу", а през седмицата надделяха с 3:0 над Астън Вила в Шампионската лига с попадения на Ламин Ямал и два гола на Рафиня.

В състава на Диего Симеоне извън терена с контузии са Кристиан Ромеро и Джони Кардосо. Мортен Хюлманд обаче се завръща в групата, след като пропусна европейския сблъсък с Байерн. Очаква се Канг-Ин Лий да започне в предни позиции до Хулиан Алварес. Големият фокус ще бъде върху аржентинския национал, който през лятото открито заяви, че иска да продължи кариерата си в Барса, но ръководството на Атлетико отказа да го продаде.

При Барселона има сериозни проблеми с контузени играчи. Родри получи травма в сухожилието срещу Астън Вила и пропуска мача. Извън сметките са още Дани Олмо (травма в аддуктора), Рууни Барджи (коляно) и Чави Еспарт (глезен). Защитниците Жул Кунде, Ерик Гарсия и Андреас Кристенсен са под въпрос. В средата на терена Марк Бернал може да започне титуляр до Педри.

В последните 5 директни срещи между двата отбора Барселона има предимство с 3 победи срещу 2 успеха за Атлетико Мадрид. През миналия сезон в Шампионската лига Атлетико спечели с 2:0 в каталунската столица, а в реванша Барса надделяха с 2:1, но отпадна. В Ла Лига Барселона взе победа с 2:1 като гост на "Метрополитано". За Купата на краля двата тима си размениха по една категорична домашна победа - 4:0 за Атлетико Мадрид и 3:0 за Барселона.

В индивидуалните статистики за сезона в Ла Лига водещ реализатор за Барселона е Рафиня с 15 гола, следван от Ламин Ямал с 10 гола и 7 асистенции. При Атлетико Мадрид Алекс Баена има 5 попадения, а Алехандро Грималдо е с 4 гола през кампанията.

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Снимки: Gettyimages

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