Алкарас не остави шансове на Рууд и ще спори за титлата в Париж

Карлос Алкарас спечели с 6:4, 6:4 срещу Каспер Рууд и преодоля полуфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 на твърда настилка в Париж. В битката за титлата испанецът ще се изправи срещу американеца Бен Шелтън, който по-рано днес спечели с 5:7, 6:3, 6:4 над Люка ван Аш.

Само ден след като отрази два мачпойнта срещу Тейлър Фриц, днес Алкарас не допусна разиграване за пробив и спечели за 86 минути срещу Рууд. Така той достигна до финал на ниво Мастърс 1000 на седми различен турнир и има общо 11 в кариерата си. От „колекцията“ му липсват само финали в Канада и Шанхай.

Бен Шелтън достигна до финала на турнира в Париж

По 11 финала на Мастърс 1000 имат още Даниил Медведев и Борис Бекер.

„Доволен съм от себе си. Този турнир винаги е бил труден за мен и до момента бях достигал най-много до четвъртфиналите. През тази година влязох в заключителната част от сезона доста по-свеж и амбициран, така че съм много щастлив, че съм финалист“, каза Алкарас.

They meet again 😍 Two months after their US Open EPIC, Carlos Alcaraz and Ben Shelton will contest the #RolexParisMasters final 🍿 @carlosalcaraz @BenShelton @RolexPMasters https://t.co/mtBhoZHKDK — ATP Tour (@atptour) November 7, 2026

Испанецът показа добро постоянство в полуфинала и не даде на Рууд лесни точки, а освен това го проби по веднъж във всеки сет.

Алкарас, който взе титлата във Виена през миналата седмица, завърши двубоя с едва девет загубени разигравания на собствен сервис и ще започне финала в серия от осем победи.

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Снимки: Imago