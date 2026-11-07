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Бен Шелтън е "шампионът" по обрати сред финалистите в Торино

  • 7 ное 2026 | 10:32
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Бен Шелтън е "шампионът" по обрати сред финалистите в Торино

Бен Шелтън преследва втората си титла от Мастърс през този сезон на провеждащия се тази седмица турнир в Париж. Американецът вече си е осигурил и участие в предстоящите Финали на ATP в Торино.

Според анализ на ATP една от основните причини за успехите му през 2026 година е значителното подобрение в представянето му, след като загуби първия сет. Шелтън с основание може да бъде наречен Краля на обратите през 2026 година. Преди четвъртфиналите в Париж Шелтън има баланс от 14 победи и 12 загуби в мачовете, в които е загубил първия сет през сезона. Това означава успеваемост от 53,8%. Нито един друг тенисист в ATP Тура не е спечелил повече от 10 мача през тази година, след като е загубил откриващия сет.

Но впечатляващото не е само, че левичарят успява толкова често да прави обрати. Той го постига и с много висок процент на успеваемост. От шестимата тенисисти, които вече са се класирали за тазгодишните Финали на ATP, единствено Карлос Алкарас има по-добър показател след загубен първи сет – пет победи и четири загуби, или 55,6%. Испанецът обаче е губил първия сет само девет пъти през годината.

Останалите класирали се тенисисти – Александър Зверев, Даниил Медведев, Флавио Коболи и Артур Фис – са спечелили по-малко от 35% от мачовете си през 2026 година, в които са загубили първия сет.

Обратите се оказаха решаващи за успехите на Шелтън през целия сезон. Американецът загуби първия сет в три от мачовете си в Далас, но въпреки това в крайна сметка спечели титлата. Същото се случи и в Щутгарт, където отново загуби откриващия сет в три срещи, преди да триумфира с трофея. Може би най-забележителните му обрати обаче дойдоха на Откритото първенство на САЩ. Шелтън загуби първия сет в четири мача на „Флашинг Медоус“, като в първите три случая успя да обърне резултата и да стигне до победата. Един от тези обрати беше още в първия кръг.

Ако Шелтън не беше успял да преодолее изоставането си срещу Талон Грикспор, вероятно щеше да напусне Ню Йорк с мисълта какво е можел да постигне. Вместо това бившият състезател на Университета на Флорида достигна до първия си финал в турнир от Големия шлем. По пътя си той направи обрати и на четвъртфиналите срещу Карлос Алкарас, както и на полуфиналите срещу Франсис Тиафо. Представянето на 24-годишния американец след загубен първи сет през тази година само по себе си е забележително. Но това, което го прави още по-впечатляващо, е сравнението с резултатите му в подобни ситуации през предишните сезони.

Преди началото на 2026 година Шелтън имаше баланс от едва 29 победи и 62 загуби в мачовете, в които е загубил първия сет – успеваемост от само 31,9%. През настоящия сезон този показател се е повишил до 53,8%. Именно това подобрение се оказва един от ключовите фактори за най-силния сезон в кариерата му. Така че дори четвъртият в световната ранглиста на ATP да загуби първия сет в Париж или Торино, съперниците му не бива да се успокояват. Шелтън вече многократно е попадал в подобни ситуации и е доказал, че знае как да обърне развоя на мача в своя полза.

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