Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Стаматова загуби финала на двойки в Анталия

  • 7 ное 2026 | 14:39
  • 80
  • 0
Стаматова загуби финала на двойки в Анталия

Юлия Стаматова стана вицешампионка на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната българка и Ангелина Виргес (Германия) загубиха в спора за титлата от вторите поставени румънки Диана-Йоана Симионеску и Алесия Бреаз с 4:6, 4:6 за 88 минути.

Стаматова и Виргес загубиха подаването си в последния гейм на първия и на втория сет, което им коства успеха.

Юлия Стаматова има в кариерата си 12 спечелени титли на двойки при жените от турнири от веригата World Tennis Tour.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Гаел Монфис е новият капитан на Франция за Купа Дейвис

Гаел Монфис е новият капитан на Франция за Купа Дейвис

  • 7 ное 2026 | 14:13
  • 197
  • 0
Бьорн Борг за легендарните си съперничества: Сблъсъците с Макенроу и Конърс бяха специални

Бьорн Борг за легендарните си съперничества: Сблъсъците с Макенроу и Конърс бяха специални

  • 7 ное 2026 | 10:41
  • 758
  • 0
Бен Шелтън е "шампионът" по обрати сред финалистите в Торино

Бен Шелтън е "шампионът" по обрати сред финалистите в Торино

  • 7 ное 2026 | 10:32
  • 951
  • 0
Испански феномен запълни списъка във Финалите на АТР

Испански феномен запълни списъка във Финалите на АТР

  • 7 ное 2026 | 10:06
  • 1069
  • 0
Сабаленка срещу Мухова на стартовия мач на Финалите на WTA в Индиън Уелс

Сабаленка срещу Мухова на стартовия мач на Финалите на WTA в Индиън Уелс

  • 7 ное 2026 | 08:18
  • 1530
  • 0
Яник Синер представя първата си авторска ракета

Яник Синер представя първата си авторска ракета

  • 7 ное 2026 | 05:28
  • 1170
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 1:2 Локомотив (Пловдив), два бързи гола

Ботев (Враца) 1:2 Локомотив (Пловдив), два бързи гола

  • 7 ное 2026 | 14:38
  • 3380
  • 4
Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

  • 7 ное 2026 | 10:11
  • 12267
  • 89
Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета

Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета

  • 7 ное 2026 | 09:15
  • 11498
  • 51
Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

  • 7 ное 2026 | 07:15
  • 6206
  • 25
Ще успее ли Славия да спре възхода на Черно море?

Ще успее ли Славия да спре възхода на Черно море?

  • 7 ное 2026 | 08:00
  • 3467
  • 8
Асен Златев: Благодаря на Карлос, че запази лицето на щангите

Асен Златев: Благодаря на Карлос, че запази лицето на щангите

  • 7 ное 2026 | 11:10
  • 2879
  • 2