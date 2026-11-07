Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Александра Еала отстрани Мария Сакари и се класира на финал в Хонконг

  • 7 ное 2026 | 18:04
  • 404
  • 0
Александра Еала отстрани Мария Сакари и се класира на финал в Хонконг

Александра Еала се доближи само на една победа от втора титла от WTA тура в тенис кариерата си, след като днес се наложи със 7:5, 3:6, 6:4 срещу Мария Сакари на турнира в Хонконг. По-рано филипинката вдигна трофея във Вашингтон и спечели финал в Бирмингам, но той беше от ниво WTA 125.

Еала записа пробив още в първия гейм на мача, но Сакари изравни в шестия и взе първата си преднина в двубоя при 5:4. Филипинската тенисистка обаче не се огъна във важния десети гейм и задържа сервиса си, след което загуби само едно разиграване по пътя към пробив за 6:5.

Еала не пропусна възможността и взе първата част, но във втората Сакари, бивша номер 3 в света, спечели първите три гейма и не изпусна контрола до края, за да изравни мача. В третия сет двете си размениха по един пробив до 4:4, след което Еала поведе на собствен сервис и получи първи шанс да затвори срещата. Тя го направи при втори мачпойнт и с петия си пробив.

Въпреки че отстъпваше в асовете с 2-12, Еала компенсира с ефективност на ретур, печелейки 60 точки срещу едва 38 за Сакари. Следващият съперник на филипинката е Клеър Лю, която надви Александра Шубладзе със 7:5, 6:4.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Бен Шелтън достигна до финала на турнира в Париж

Бен Шелтън достигна до финала на турнира в Париж

  • 7 ное 2026 | 19:19
  • 149
  • 0
Стаматова загуби финала на двойки в Анталия

Стаматова загуби финала на двойки в Анталия

  • 7 ное 2026 | 14:39
  • 638
  • 0
Гаел Монфис е новият капитан на Франция за Купа Дейвис

Гаел Монфис е новият капитан на Франция за Купа Дейвис

  • 7 ное 2026 | 14:13
  • 510
  • 0
Бьорн Борг за легендарните си съперничества: Сблъсъците с Макенроу и Конърс бяха специални

Бьорн Борг за легендарните си съперничества: Сблъсъците с Макенроу и Конърс бяха специални

  • 7 ное 2026 | 10:41
  • 948
  • 0
Бен Шелтън е "шампионът" по обрати сред финалистите в Торино

Бен Шелтън е "шампионът" по обрати сред финалистите в Торино

  • 7 ное 2026 | 10:32
  • 1142
  • 0
Испански феномен запълни списъка във Финалите на АТР

Испански феномен запълни списъка във Финалите на АТР

  • 7 ное 2026 | 10:06
  • 1261
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 ЦСКА 1948, сериозен пропуск на Маркус

Лудогорец 0:0 ЦСКА 1948, сериозен пропуск на Маркус

  • 7 ное 2026 | 19:17
  • 7949
  • 31
Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

  • 7 ное 2026 | 17:50
  • 15576
  • 21
Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

  • 7 ное 2026 | 16:20
  • 18404
  • 27
Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

  • 7 ное 2026 | 16:25
  • 18555
  • 13
Убийствена ефективност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

Убийствена ефективност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

  • 7 ное 2026 | 15:23
  • 22138
  • 28
Арсенал спечели по любимия си начин и остава на върха, дискусионна намеса на ВАР

Арсенал спечели по любимия си начин и остава на върха, дискусионна намеса на ВАР

  • 7 ное 2026 | 18:54
  • 7484
  • 32