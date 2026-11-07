Александра Еала отстрани Мария Сакари и се класира на финал в Хонконг

Александра Еала се доближи само на една победа от втора титла от WTA тура в тенис кариерата си, след като днес се наложи със 7:5, 3:6, 6:4 срещу Мария Сакари на турнира в Хонконг. По-рано филипинката вдигна трофея във Вашингтон и спечели финал в Бирмингам, но той беше от ниво WTA 125.

Еала записа пробив още в първия гейм на мача, но Сакари изравни в шестия и взе първата си преднина в двубоя при 5:4. Филипинската тенисистка обаче не се огъна във важния десети гейм и задържа сервиса си, след което загуби само едно разиграване по пътя към пробив за 6:5.

Еала не пропусна възможността и взе първата част, но във втората Сакари, бивша номер 3 в света, спечели първите три гейма и не изпусна контрола до края, за да изравни мача. В третия сет двете си размениха по един пробив до 4:4, след което Еала поведе на собствен сервис и получи първи шанс да затвори срещата. Тя го направи при втори мачпойнт и с петия си пробив.

Въпреки че отстъпваше в асовете с 2-12, Еала компенсира с ефективност на ретур, печелейки 60 точки срещу едва 38 за Сакари. Следващият съперник на филипинката е Клеър Лю, която надви Александра Шубладзе със 7:5, 6:4.

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