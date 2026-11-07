Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Гаел Монфис е новият капитан на Франция за Купа Дейвис

  • 7 ное 2026 | 14:13
  • 195
  • 0
Гаел Монфис е новият капитан на Франция за Купа Дейвис

Френската федерация по тенис обяви официално на 7 ноември 2026 г. назначението на Гаел Монфис за нов капитан на отбора на Франция за Купа Дейвис. Това решение отбелязва бързия му преход от състезателната кариера към ръководната роля в националния тим.

Монфис наследява на поста Пиер-Анри Матийо, който ръководеше отбора през последните три години. Под ръководството на Матийо френският състав постигна важен успех, като върна страната сред участниците във Финалната 8 на турнира.

Според информацията от федерацията, Монфис приема новото си задължение с огромна гордост и с ясна визия за изграждане на силен колективен проект. В треньорския щаб и екипа му ще се включат неговите дългогодишни съотборници Жил Симон и Ришар Гаске, с които ще съвместяват усилията си за осигуряване на най-добрите условия за състезателите.

Първото официално предизвикателство пред новия капитан и неговия щаб ще бъде през февруари, когато отборът на Франция излиза в първия квалификационен кръг на турнира за Купа Дейвис.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Бьорн Борг за легендарните си съперничества: Сблъсъците с Макенроу и Конърс бяха специални

Бьорн Борг за легендарните си съперничества: Сблъсъците с Макенроу и Конърс бяха специални

  • 7 ное 2026 | 10:41
  • 758
  • 0
Бен Шелтън е "шампионът" по обрати сред финалистите в Торино

Бен Шелтън е "шампионът" по обрати сред финалистите в Торино

  • 7 ное 2026 | 10:32
  • 951
  • 0
Испански феномен запълни списъка във Финалите на АТР

Испански феномен запълни списъка във Финалите на АТР

  • 7 ное 2026 | 10:06
  • 1069
  • 0
Сабаленка срещу Мухова на стартовия мач на Финалите на WTA в Индиън Уелс

Сабаленка срещу Мухова на стартовия мач на Финалите на WTA в Индиън Уелс

  • 7 ное 2026 | 08:18
  • 1529
  • 0
Яник Синер представя първата си авторска ракета

Яник Синер представя първата си авторска ракета

  • 7 ное 2026 | 05:28
  • 1170
  • 0
Великобритания рискува първа „нулева“ година в мъжкия тенис от 30 години насам

Великобритания рискува първа „нулева“ година в мъжкия тенис от 30 години насам

  • 7 ное 2026 | 05:03
  • 1592
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 1:2 Локомотив (Пловдив), два бързи гола

Ботев (Враца) 1:2 Локомотив (Пловдив), два бързи гола

  • 7 ное 2026 | 14:38
  • 3350
  • 4
Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

Веласкес: Сержиньо и Бурас са под въпрос, ЦСКА и Лудогорец са на друго ниво по бюджет

  • 7 ное 2026 | 10:11
  • 12246
  • 89
Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета

Карлос Насар в София: Показах на конкурентите, че те са моите шаранчета

  • 7 ное 2026 | 09:15
  • 11490
  • 51
Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

Лудогорец и ЦСКА 1948 в битка за важни точки в челото

  • 7 ное 2026 | 07:15
  • 6200
  • 25
Ще успее ли Славия да спре възхода на Черно море?

Ще успее ли Славия да спре възхода на Черно море?

  • 7 ное 2026 | 08:00
  • 3463
  • 8
Асен Златев: Благодаря на Карлос, че запази лицето на щангите

Асен Златев: Благодаря на Карлос, че запази лицето на щангите

  • 7 ное 2026 | 11:10
  • 2874
  • 2