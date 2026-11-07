Гаел Монфис е новият капитан на Франция за Купа Дейвис

Френската федерация по тенис обяви официално на 7 ноември 2026 г. назначението на Гаел Монфис за нов капитан на отбора на Франция за Купа Дейвис. Това решение отбелязва бързия му преход от състезателната кариера към ръководната роля в националния тим.

Монфис наследява на поста Пиер-Анри Матийо, който ръководеше отбора през последните три години. Под ръководството на Матийо френският състав постигна важен успех, като върна страната сред участниците във Финалната 8 на турнира.

Според информацията от федерацията, Монфис приема новото си задължение с огромна гордост и с ясна визия за изграждане на силен колективен проект. В треньорския щаб и екипа му ще се включат неговите дългогодишни съотборници Жил Симон и Ришар Гаске, с които ще съвместяват усилията си за осигуряване на най-добрите условия за състезателите.

Първото официално предизвикателство пред новия капитан и неговия щаб ще бъде през февруари, когато отборът на Франция излиза в първия квалификационен кръг на турнира за Купа Дейвис.

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