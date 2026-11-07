Бьорн Борг за легендарните си съперничества: Сблъсъците с Макенроу и Конърс бяха специални

Шведската тенис легенда Бьорн Борг отдаде признание на най-големите си съперници на корта - Джон Макенроу и Джими Конърс, описвайки ерата на техните сблъсъци като един от най-специалните периоди в историята на спорта.

"Има магия, когато имената ни се споменават заедно. Ние пренесохме тениса на място, на което той не беше преди", заяви Джон Макенроу за съперничеството им, което превърна двубоите между двамата в световно културно събитие.

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Централен момент в легендарното съперничество между Борг и Макенроу остава финалът на Уимбълдън през 1980 г. Шведът триумфира с 1:6, 7:5, 6:3, 6:7(16), 8:6 след драма, продължила 3 часа и 53 минути. Четвъртият сет влезе в историята с легендарния тайбрек от 34 точки, в който Макенроу спаси пет мачбола, а Борг отрази шест сетбола.

"Това е мач, който ще помня до края на живота си", сподели Бьорн Борг за историческата си пета поредна титла от Откритото първенство на Великобритания.

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"Всички казваха: "Добре, можеш да спечелиш за пети път." Това е страхотно, но аз исках да победя Джон на финала", спомня си шведът за напрежението преди двубоя. Той признава, че именно тогава за първи път е изпитал истински страх от загуба: "Основната ми сила е моята упоритост. Никога не се предавам в мач."

Освен срещу Макенроу, Борг води незабравими битки и с Джими Конърс, включително два поредни финала на Уимбълдън през 1977 г. (3:6, 6:2, 6:1, 5:7, 6:4) и 1978 г. (6:2, 6:2, 6:3). Тримата тенисисти доминират световния тенис и си оспорват първото място в ранглистата на ATP в продължение на години.

След неочакваното си оттегляне от професионалния тенис едва на 25-годишна възраст през 1983 г., Борг опита да се завърне на корта през април 1991 г. в Монте Карло.

"Просто исках отново да играя тенис, защото след като се пенсионирах, не бях тичал много в продължение на седем или осем години", сподели Борг относно решението си да се завърне в тура с дървена ракета години след оттеглянето си.

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Снимки: Imago