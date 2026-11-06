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Халф се завръща за Черно море

  • 6 ное 2026 | 09:45
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Халф се завръща за Черно море

Двете победи на „Тича“ бяха жизненоважни за отбора на Черно море. На практика те го изтласкаха от дъното. Въпреки че бяха постигнати и с воля, и с късмет, какъвто липсваше от началото на шампионата, варненският отбор даде да се разбере, че остава в битката и за следващите важни мачове.

След тези задължителни победи „моряците“ вече могат да дишат по-спокойно, а освен всичко останало — и да се похвалят с национали. Нападателят Георги Лазаров попадна в списъка на националния селекционер за предстоящите двубои от Лигата на нациите срещу Исландия и Естония. Младата надежда Емануил Няголов пък е част от юношеския национален отбор за европейските квалификации до 19 години.

Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"
Дузпа зарадва Черно море на подгизналия "Тича"

Сега корабът на „моряците“ поема курс към предстоящите двубои до края на календарната година. Следващото пристанище е стадион „Александър Шаламанов“, където предстои битка срещу Славия.

Друга добра новина е завръщането след наказание на халфа Идрис Бунаас, който се очаква да попадне в стартовата единадесеторка. Алжирецът е на път да се превърне в поредното откритие за варненския тим.

В негово отсъствие много добър мач на подгизналия терен срещу Ботев Враца изнесе талантът на „моряците“ Берк Бейхан, който започва да набира скорост след неприятните контузии по-рано през сезона.

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