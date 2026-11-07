Фуоко донесе полпозишън на Ферари на „Монца“

Антонио Фуоко спечели квалификацията за последния кръг от сезона в WEC - „6 часа на „Монца“ и така осигури четвърти пореден полпозишън на Ферари пред родна публика.
Фуоко зад волана на Хиперкар прототипа 499Р с №50 проведе по-голямата част от квалификацията в битка за първото място с Ърл Бамбър (Кадилак, №38), но малко преди края начело излезе Матийо Жамине (Дженезис, №19).
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В самия край обаче Фуоко се върна на първото място с време 1.33,364 минути.
Това е трети полпозишън за Ферари този сезон в WEC и първи за Фуоко от „6 часа на „Спа“ през 2025.
Втори и трети останаха Жамине и Бамбър, а Антонио Джовинаци класира другото Ферари с №51 на четвърто място.
Състезанието на „Монца“ е последен кръг за сезона в WEC, като то ще определи новите шампиони при пилотите, а при производителите Тойота вече си осигури световната титла.
Двата екипажа на Тойота, които са начело в класирането останаха много назад в квалификацията - лидерите Себастиен Буеми, Рио Хиракава и Брендън Хартли (№8) ще стартират 15-и, а другият прототип на Тойота TR010 с Камуи Кобаяши, Майк Конуей и Ник де Врийс останаха на 16-о място.
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Снимки: Gettyimages