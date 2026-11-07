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Формула 1 ще продължи да се състезава в Сао Пауло поне до 2035 година

  • 7 ное 2026 | 16:48
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Надпреварата за Гран При на Сао Пауло ще продължи да бъде част от календара на Формула 1 поне до 2035 година, след като организаторите ѝ удължиха своето споразумение за домакинство на кръг от световния шампионат.

„Интерлагос“ е една от най-обичаните писти както от пилотите, така и от феновете на спорта, като тя често предлага изключително интригуващи състезания. Трасето в Сао Пауло приема за първи път Формула 1 през 1973 година, а от 1990 насам е ексклузивния дом на Формула 1 в Бразилия. До 2019 надпреварата на „Интерлагос“ носеше името Гран При на Бразилия, а от 2021 тя беше преименувана на Гран При на Сао Пауло, тъй като финансирането за нея идва от местната управа в града. Това име ще бъде запазено занапред.

„Бразилия заема важно място както в историята на Формула 1, така и в нейното бъдеще. Изключително съм щастлив, че с това петгодишно удължаване на договора ще продължим да провеждаме състезания в Сао Пауло до 2035 година. Страстта на бразилските фенове е невероятна и всеки път, когато се завръщаме на „Интерлагос“, усещаме тяхната енергия както по трибуните, така и по улиците на Сао Пауло“, каза шефът на Формула 1 Стефано Доменикали.

„Бразилия е дала на Формула 1 цели 33 пилоти, включително Габриел Бортолето и Рафаел Камара, които този уикенд се състезават пред родна публика. Те ще имат възможността да добавят нови незабравими моменти към богатата история на състезанията в Сао Пауло.

„Продължаващият успех на събитието и огромният интерес към него показват защо то заема толкова специално място в нашия календар. Това споразумение подчертава и дългосрочния ни ангажимент към Бразилия.

„Бих искал да благодаря на кмета на Сао Пауло Рикардо Нунеш и на президента и изпълнителен директор на Гран При на Сао Пауло Алан Адлер за тяхната постоянна ангажираност и инвестиции. Заедно ще продължим да надграждаме постигнатото и да правим преживяването за нашите фенове още по-добро през следващите години“, добави италианецът.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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