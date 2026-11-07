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Шарл Леклер и Серхио Перес също ще са наказани в Бразилия

  • 7 ное 2026 | 17:01
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Освен Макс Верстапен и Люис Хамилтън, за които се появи предварителна информация, че ще бъдат наказани за старта на Гран При на Сао Пауло, след началото на трета тренировка на „Интерлагос“ стана ясно, че Шарл Леклер и Серхио Перес също ще бъдат санкционирани.

Верстапен ще изтърпи наказание от общо 30 позиции, след като екипът на Ред Бул постави нов двигател с вътрешно горене, нов турбокомпресор и нов ауспух в колата на нидерланденца. За него всеки един от тези компоненти е първи допълнителен за сезона и съответно носи наказание от по 10 места.

Макс Верстапен стартира от дъното в Сао Пауло
Макс Верстапен стартира от дъното в Сао Пауло

Перес също ще бъде санкциониран с 30 позиции заради нов двигател с вътрешно горене, нов турбокомресор и нов MGU-K компонент. За него това също са първите допълнителни елементи за годината.

Формула 1 ще продължи да се състезава в Сао Пауло поне до 2035 година
Формула 1 ще продължи да се състезава в Сао Пауло поне до 2035 година

В същото време съотборниците във Ферари Хамилтън и Леклер ще бъдат наказани с по 10 места, след като получиха първите си допълнителни двигатели с вътрешно горене. Още от вчера е ясно, че Джордж Ръсел ще загуби 5 места заради използването на втори допълнителен двигател с вътрешно горене.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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