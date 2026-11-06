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Марк Маркес за Гран При на Катар: Бих предпочел да съм на друго място

  • 6 ное 2026 | 13:19
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Марк Маркес призна в навечерието на Гран При на Катар, че би предпочел да не се намира в Доха за 20-ия кръг от сезона в MotoGP.

Макар състезателите да изглеждат примирени с провеждането на надпреварата, а някои дори да опитаха да запазят позитивен тон по време на медийния ден, испанецът открито показа, че не е щастлив от престоя си в непосредствена близост до конфликтна зона. По време на официалната пресконференция преди състезателния уикенд, преминала при необичайно слабо журналистическо присъствие поради малкия брой пътували репортери, Маркес бе попитан дали изпитва притеснения от пребиваването си в Катар.

„Честно казано, бих искал да съм на друго място. Именно заради това пристигнах с възможно най-късния полет и ще отпътувам с най-ранния възможен. Въпреки това сме тук, готови сме за надпреварата и сме напълно концентрирани“, заяви испанецът, който в неделя може да си осигури световната титла.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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