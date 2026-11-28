Чаби Алонсо: Загубихме увереност, но трябва да намерим решения

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо не скри разочарованието си от поредната загуба на своя отбор. Испанският специалист призна, че футболистите му са загубили увереност и изпитват сериозни затруднения в дефанзивен план, но призова всички в клуба да останат единни в трудния момент.

„Това е труден момент за всички. Разочароващо е, че отново загубихме, но трябва да продължим да търсим решения. Не можем да спрем“, заяви Алонсо пред Sky Sports.

„Липсва ни увереност, отборът изпитва затруднения да задържи резултата. След като намалихме на 1:2, допуснахме нов гол за 1:3. Нещата не се развиват в наша полза, но ние носим отговорност за това и от нас зависи да намерим решения.“

Испанецът коментира и факта, че Челси е допуснал 23 гола.

„Със сигурност можем да се справяме по-добре. На това ниво трябва да умееш да задържаш резултата, а именно поради тази причина губим последните си мачове.“

Затъването на Челси продължи и в Нотингам

Запитан за Уесли Фофана, Алонсо защити своя футболист.

„Трябва да подкрепяме всички в отбора. Знаем, че трябва да преминем през трудни моменти, но няма да изолираме никого. Искаме да си помагаме и да останем единни.“

Наставникът на лондончани е категоричен, че единственият начин за излизане от кризата е работата на тренировъчното игрище.

„Това е единственият начин, по който разбирам футбола. Когато нещата не вървят добре, трябва да работиш и да търсиш решения. Можем да обърнем ситуацията и нещата да започнат да се развиват в наша полза.“

Алонсо отличи представянето на Емануел Емега, който според него е оказал положително влияние върху играта на отбора в последните два мача.

„Днес знаехме, че трябва да разпределим игровото време между него и Дани, а той се справи добре. Това е един от положителните моменти на фона на многото неща, които трябва да подобрим. Всички трябва да останем единни и да преодолеем този труден период. Трябва да се справим с него“, завърши Алонсо.

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Снимки: Gettyimages