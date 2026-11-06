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Юлия Стаматова е финалистка на двойки

  • 6 ное 2026 | 14:44
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Юлия Стаматова е финалистка на двойки

Юлия Стаматова се класира за финала на двойки на турнир по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната българка и Ангелина Виргес (Германия) победиха Валерия Юшченко (Русия) и Дога Тюркмен (Турция) с 6:3, 6:2 за 70 минути.

Съпернички на Стаматова и Виргес в спор за титлата ще бъдат победителките от срещата между вторите поставени румънки Диана-Йоана Симионеску и Алесия Бреаз срещу Мария Михайлова (Русия) и Каролина Гаспарини (Италия).

За българската левичарка това ще бъде първи финал за сезона в надпревара от веригата World Tennis, в която тя има 12 титли при дуетите, последната от които в Монастир (Тунис) през ноември 2024 година.

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