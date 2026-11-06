Лиа Каратанчева допусна поражение на полуфиналите на двойки в Ираклион

Лиа Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки на турнир по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

23-годишната българка и Виктория Алън (Великобритания), които са поставени под номер 3, отстъпиха пред вторите в схемата Сара ван Емст (Нидерландия) и Йоел Лили Софи Стюр (Германия) с 1:6, 4:6 за 73 минути на корта.

Във втория сет Каратанчева и Алън изостанаха с 2:5, но върнаха единия пробив и намалиха до 4:5. Тогава те получиха три шанса да изравнят геймовете, но съперничките им стигнаха от 0:40 до 40:40 точки и затвориха срещата при първия си мачбол.

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