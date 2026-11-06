Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Лиа Каратанчева допусна поражение на полуфиналите на двойки в Ираклион

  • 6 ное 2026 | 15:00
  • 288
  • 0
Лиа Каратанчева допусна поражение на полуфиналите на двойки в Ираклион

Лиа Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки на турнир по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

23-годишната българка и Виктория Алън (Великобритания), които са поставени под номер 3, отстъпиха пред вторите в схемата Сара ван Емст (Нидерландия) и Йоел Лили Софи Стюр (Германия) с 1:6, 4:6 за 73 минути на корта.

Във втория сет Каратанчева и Алън изостанаха с 2:5, но върнаха единия пробив и намалиха до 4:5. Тогава те получиха три шанса да изравнят геймовете, но съперничките им стигнаха от 0:40 до 40:40 точки и затвориха срещата при първия си мачбол.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Юлия Стаматова е финалистка на двойки

Юлия Стаматова е финалистка на двойки

  • 6 ное 2026 | 14:44
  • 298
  • 0
Яник Синер съобщи официално за раздялата с Дарън Кейхил

Яник Синер съобщи официално за раздялата с Дарън Кейхил

  • 6 ное 2026 | 13:24
  • 480
  • 0
Седрик Берже е новият главен треньор на Тенис клуб "Малееви"

Седрик Берже е новият главен треньор на Тенис клуб "Малееви"

  • 6 ное 2026 | 13:16
  • 457
  • 0
Гаф преди финалите на WТA: Включени микрофони уловиха Пегула да напада Андреева

Гаф преди финалите на WТA: Включени микрофони уловиха Пегула да напада Андреева

  • 6 ное 2026 | 12:32
  • 1108
  • 2
Диа Евтимова допусна поражение на 1/4-финалите на двойки

Диа Евтимова допусна поражение на 1/4-финалите на двойки

  • 6 ное 2026 | 11:20
  • 475
  • 0
Рафа Надал президент на Реал Мадрид? Какви са условията за това

Рафа Надал президент на Реал Мадрид? Какви са условията за това

  • 6 ное 2026 | 09:28
  • 2767
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

Левски с много големи шансове да продължи към елиминациите на Лига Европа - какво показват анализите

  • 6 ное 2026 | 10:19
  • 15420
  • 30
Левски не просто мечтае! "Сините" сториха нещо, което не бяха правили в турнирите на УЕФА

Левски не просто мечтае! "Сините" сториха нещо, което не бяха правили в турнирите на УЕФА

  • 6 ное 2026 | 06:20
  • 34747
  • 90
Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

Симеон Шишков пред Sportal.bg: Готов съм за националния отбор, четири тима ще се борят за титлата

  • 6 ное 2026 | 15:18
  • 552
  • 0
В Гърция: ЦСКА имаше своите моменти, а Лапоухов спря ПАО от по-изразителен успех

В Гърция: ЦСКА имаше своите моменти, а Лапоухов спря ПАО от по-изразителен успех

  • 6 ное 2026 | 07:03
  • 13602
  • 48
В Полша изпитват болка от късния гол на Левски: За Ягелония това беше брутален урок

В Полша изпитват болка от късния гол на Левски: За Ягелония това беше брутален урок

  • 6 ное 2026 | 08:29
  • 15082
  • 19
Бодуров: ЦСКА не можа да отговори на интензитета на Панатинайкос, но ще победи Левски

Бодуров: ЦСКА не можа да отговори на интензитета на Панатинайкос, но ще победи Левски

  • 6 ное 2026 | 11:26
  • 5799
  • 34