Гаел Монфис защити Елина Свитолина след онлайн атаки

Бившата звезда на френския тенис Гаел Монфис публично застана в защита на Елина Свитолина след вълната от онлайн нападки и негативни коментари, последвали съобщението за техния развод. Това е първото лично изявление на 40-годишния французин, откакто той изненадващо сложи край на професионалната си кариера.

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След обявяването на раздялата на 19 октомври 2026 година, украинската тенисистка бе подложена на сериозен натиск и негативни коментари в социалните мрежи. Монфис определи тези нападки като обидни и подчерта, че Свитолина не заслужава подобно отношение.

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Двойката бе сключила брак през юли 2021 година и има дъщеря, Скай, родена през октомври 2022 година. И двамата състезатели увериха, че благополучието на тяхното дете остава основен приоритет.

Монфис бе планирал да завърши кариерата си в края на сезона с прощални участия на турнирите в Лион и на "Мастърс" в Париж. На 5 октомври обаче Международната агенция за тенис почтеност (ITIA) го вписа в списъка на прекратилите кариерата си играчи, с което той бе изваден от антидопинговите протоколи и загуби правото да участва в официални надпревари.

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Внезапното прекратяване на кариерата му преди очакваното сбогуване пред родна публика предизвика множество спекулации. Както разясниха двамата, решението раздялата им да бъде публично оповестена бе взето именно за да се опровергаят неверните слухове относно неговата почтеност и да се обясни ранният край на спортния му път.

„През годините с Елина изпитвахме голяма радост да споделяме с всички вас нашата история и нашето семейство.

Винаги сме споделяли и трудностите си като отделни личности. При мен – поредица от контузии и съмнение в себе си, които ме предизвикаха по нови за мен начини. При Елина – разрушението и страданието, които разкъсват нейната родина.

Сега се разделяме. И както и преди, това е изпитание, което решихме заедно да споделим с публиката.

Както знае всеки, преживял края на една връзка, за това не се говори лесно. Раздялата е минно поле от объркани и сложни чувства, през които двамата с Елина се опитваме да преминем по най-добрия възможен начин, и го правим с огромното уважение и обич, които все още изпитваме и винаги ще изпитваме един към друг.

Въпреки че не дължеше на никого обяснение, Елина избра да говори откровено и честно за причините за това решение. Направи го по най-добрия начин, който познаваше. Мнозина решиха, че обяснението ѝ не е достатъчно съвършено, и сега Елина е подложена на критики, които намирам в най-добрия случай за безсърдечни, а в най-лошия – за отровни.

С Елина може и да не сме вече двойка, но все още сме семейство. Колкото и да ме боли сърцето, завинаги ще съм ѝ благодарен за подкрепата и обичта през всички тези години. Когато бях готов да се откажа от тениса, тя ми даде насърчението, от което имах нужда, за да продължа. И тя е човекът зад някои от най-големите победи в живота ми, като най-голямата от всички е нашата дъщеря Скай.

Дълбоко признателен съм, че хората толкова държат на моето щастие, но ми е тежко да виждам липсата на благородство и доброта към Елина. Някои може и да не разбират причините ѝ или да не са съгласни с тях, но моля ви, помнете, че зад завесата във всяка връзка се случва много повече, отколкото може да бъде обяснено в една публикация.

Елина си има свои битки, както и аз имам моите. Уважавам нейния избор и нейните причини, а ние ще продължим да се подкрепяме и да държим дълбоко един на друг, още повече като двама души, които имат общо дете.

Докато преминаваме през тази нова глава, бих помолил всички да помнят, че всички ние сме просто човешки същества – не Гаел Монфис и Елина Свитолина, а Гаел и Елина. Несъвършени, но даващи най-доброто от себе си“, написа Монфис в профила си в Instagam.

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