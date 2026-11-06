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Гаф преди финалите на WТA: Включени микрофони уловиха Пегула да напада Андреева

  • 6 ное 2026 | 12:32
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Гаф преди финалите на WТA: Включени микрофони уловиха Пегула да напада Андреева

Женската тенис асоциация (WТА) пое вината за това, че не е информирала състезателките за работещите микрофони на тренировъчните игрища, след като лични коментари от американката Джесика Пегула по адрес на шампионката от "Ролан Гарос" Мира Андреева бяха излъчени по време на живо предаване преди Финалния турнир за сезона.

Тренировъчните сесии в Индиън Уелс, Калифорния, се предаваха на живо в канала на WТА в платформата за видеосподеляне Ютуб през тази седмица, а микрофоните уловиха разговор между световната номер 5 Пегула и нейния треньор Марк Ноулс.

В коментарите си американката описва Андреева като "дива", която "трябва да бъде поставена на мястото си". Тя също така намекна, че треньорката Кончита Мартинес окуражава поведението на 19-годишната рускиня.

“WТА поема пълна отговорност за провала да информира играчите ни и техните отбори, че микрофоните на кортовете преди Финалния турнир в Тура са включени", заявиха от ръководния орган на женския тенис, цитирани от агенция Ройтерс.

От WТА премахнаха записите на тренировъчните сесии от деня на случката, но тя вече беше разпространена в онлайн пространството. Представител на Пегула заяви пред The Athletic, че американката "не е имала представа", че разговорът ѝ се предава на живо и не е очаквала той да бъде показан пред някого. Тя добави, че американската тенисистка се е свързала със засегнатите, за да се извини.

Джесика Пегула, която е член на Съвета на играчите на WТА, също така похвали Андреева в записа, описвайки я като "прекрасна" и "умна".

Финалите на WТА, които ще се играят в Индиан Уелс за пръв път, ще започнат в неделя и ще продължат до 15 ноември.

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