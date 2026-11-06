Седрик Берже е новият главен треньор на Тенис клуб "Малееви"

От 1 ноември 2026 г. Тенис клуб „Малееви“ посреща нов главен треньор - французина Седрик Берже. Клубът се развива добре, а треньорският му екип постига отлични резултати. Привличането на Берже е следващата стъпка: да продължи това развитие и играчите на клуба да стигнат до постижения на високо ниво.

Берже има близо 30 години опит. Работил е 15 години във Френската тенис федерация, където ръководи Националния университетски център и физическата подготовка в център за висши постижения. Там развива юноши до професионално ниво. По-късно е главен треньор на клуб с 500 членове на Лазурния бряг и участва в изграждането на Rafa Nadal Academy в Кувейт, където отговаря за програмите за деца от 5 до 12 години. Има държавна треньорска диплома и магистратура по спортна подготовка и мениджмънт.

В „Малееви“ Берже ще работи заедно с треньорския екип на клуба.

„Радвам се за децата и за нашите треньори. Те вършат отлична работа и клубът расте. Следващата стъпка е децата, които мечтаят да стигнат по-далеч, да имат път до високото ниво. Седрик е изграждал точно такъв път и идва да го направи заедно с нашия екип", каза Малеева.

„Тук намирам добра основа, добри треньори и деца, които обичат играта. Нямам търпение да започнем. Ще надграждаме заедно, с търпение и ясна цел за всеки играч", каза Берже.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google