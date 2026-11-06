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Яник Синер съобщи официално за раздялата с Дарън Кейхил

  • 6 ное 2026 | 13:24
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Яник Синер съобщи официално за раздялата с Дарън Кейхил

Яник Синер, който до миналата седмица оглавяваше световната ранглиста, потвърди, че се разделя с треньора Дарън Кейхил, с когото работиха заедно през последните пет години. 25-годишният италианец направи това с видеобръщение в социалните мрежи. Австралиецът да бъде заменен от шведа Магнус Норман, който е бивш наставник на Робин Сьодерлинг и Стан Вавринка. Симоне Вагоци, който досега бе помощник на Кейхил, ще остане в щаба на 50-годишния Норман.

Синер, който сложи предсрочен край на кампанията си за 2026 година заради травма в коляното, постигна най-значимите си успехи под съвместното ръководство на Кейхил и Симоне Ваньоци. В този период италианецът се изкачи до първото място в световната ранглиста на АТР, завоюва пет титли от Големия шлем, триумфира два пъти на Финалите на АТР и спечели десет трофея от сериите Мастърс 1000.

„Дарън беше невероятно важна част от моя път. Заедно със Симоне и целия щаб постигнахме неща, за които само мечтаех като дете. Спечелването на пет титли от Големия шлем и достигането до върха на световната ранглиста са постижения, които винаги ще ценя високо, но също толкова много значи и връзката, която изградихме през това време. Искам да благодаря на Дарън за вярата в мен, за неговата честност и отдаденост. Той ми помогна да израсна както като състезател, така и като личност, а насоките му ще останат с мен през цялата ми кариера. Споделихме толкова много специални мигове през последните пет години и макар нашето треньорско партньорство да приключва, приятелството ни остава“, заяви Синер.

Сътрудничеството между двамата започна през юни 2022 година. Заедно с Ваньоци, австралийският специалист изигра ключова роля за превръщането на Синер в доминираща сила в мъжкия тенис. Италианският ас прекара 95 седмици като номер едно в света, след като оглави класирането за първи път през юни 2024 година. С триумфа си пред родна публика на силния турнир в Рим през тази година Синер стана едва вторият тенисист в историята след Новак Джокович, който оформя така наречения кариерен Златен Мастърс със спечелването на всички девет турнира от категория Мастърс 1000.

„Работата с Яник беше изключителна чест и привилегия. Той е страхотен млад мъж, скромен и отдаден шампион, с когото всички ние безкрайно се гордеем. Доверието, искреността и вярата имат смисъл само когато са взаимни, а точно това винаги е било голямата сила на Яник като спортист. Това е и причината да бъде толкова незабравимо изживяване да тренираш играч като него. Искам да благодаря на Яник, на целия екип и на феновете, че приеха един австралиец в това прекрасно италианско семейство. Пожелавам на отбора единствено нови успехи през следващите години“, заяви Кейхил.

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