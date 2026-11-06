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Илиян Станчев: Ясно е какво трябва да направим

  • 6 ное 2026 | 10:21
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Илиян Станчев: Ясно е какво трябва да направим

Утре, Черноломец (Попово) приема втория отбор на Фратрия (Варна). Срещата е от 13-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„С нетърпение очакваме мача, за да поправим грешката от Силистра. Имаме достатъчно опит, който ще ни помогне да се мобилизираме максимално за предстоящия двубой. Друг стимул е, възможността да увеличим точковия си актив, което пък ще ни утвърди в челото на класирането. Колективът ни е перфектен. Не се плашим от никого. Всичко това предопределя целите в предстоящата среща – добра игра и победа“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.

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