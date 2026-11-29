Невен Венков: Доволни сме

1:1 приключиха в Разград, Лудогорец III и Черноломец (Попово). Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Хикс на сняг в Разград

Невен Венков, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Може би справедлив резултат. Точката е актив за нас срещу традиционно неудобен и силен противник като Лудогорец. Играхме при много тежки метеорологични условия – обилен снеговалеж, вятър и студ, а това попречи и на двата отбора за по-стойностен футбол, преобладавайки битката. За отменената дузпа за домакините през първото полувреме мога да кажа следното – след отсъждането й реагирахме бурно, защото според нас ситуацията дори не е и спорна. Страничният съдия в близост до ситуацията, както и състезателят на домакините, който участва в ситуацията, казват, че няма дузпа и така тя бе отменена. В началото на второто полувреме домакините поведоха след корнер и разбъркване пред нашата врата. В 85-ата минута стигнахме до равенството след много хубав гол с глава на Тони Михайлов. Ние сме доволни от представянето на момчетата, доволни сме от себераздаването и непримиримия дух, наистина дадоха всичко при много тежки условия за игра“.

Снимки: ludogorets.com

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