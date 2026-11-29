Живко Бояджиев: Пригодихме се по-добре към условията

Олимпик (Варна) надигра убедително – 5:1 в Силистра, местния Доростол. Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Олимпик (Варна) громи в Силистра

Живко Бояджиев от треньорския щаб на варненци коментира пред клубния сайт.

„Постигнахме заслужена победа. Теренът обаче беше много тежък, валя дъжд и сняг. Беше много студено и духаше леден вятър. Ние се пригодихме по-добре към условията и спечелихме заслужено. Много сме доволни от успеха. След изравнителния гол, който падна от доста съмнителна дузпа, ги натиснахме и вкарахме четири безответни гола“.

Снимка: olimpikvarna.com

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