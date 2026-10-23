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Роден в Конго ще играе за Черноломец (Попово)

  • 23 окт 2026 | 08:14
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Роден в Конго ще играе за Черноломец (Попово)

Черноломец (Попово) привлече Карел Битуеми-Мавамбу. Футболистът е роден през 1998 година в Киншаса (Конго). Има белгийски паспорт. Играе основно като централен защитник, но може и като краен бранител и дефанзивен полузащитник. Преминал е през юношеската школа на английския Честърфийлд. Играл е в Белгия, Кипър, малтийския Сейнт Андрюс и други.

Карел Битуеми-Мавамбу е брат на играещия в Дунав (Русе)Уилям Фонкеу, който е познато име у нас с престоя си в Черноморец (Балчик), Хебър и ЦСКА 1948.

Снимка: chernolomets1919.com

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