Роден в Конго ще играе за Черноломец (Попово)

Черноломец (Попово) привлече Карел Битуеми-Мавамбу. Футболистът е роден през 1998 година в Киншаса (Конго). Има белгийски паспорт. Играе основно като централен защитник, но може и като краен бранител и дефанзивен полузащитник. Преминал е през юношеската школа на английския Честърфийлд. Играл е в Белгия, Кипър, малтийския Сейнт Андрюс и други.
Карел Битуеми-Мавамбу е брат на играещия в Дунав (Русе) – Уилям Фонкеу, който е познато име у нас с престоя си в Черноморец (Балчик), Хебър и ЦСКА 1948.
Снимка: chernolomets1919.com