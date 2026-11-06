Сари: Допуснахме глупав гол, но при 14 отсъстващи точката е ценна

Старши треньорът на Аталанта Маурицио Сари изрази задоволство от спечелената точка срещу Кайрат Алмати в Лигата на конференциите, въпреки че отборът му допусна леко попадение. Опитният наставник подчерта, че целта за излизане от групата остава напълно постижима, когато кадровите проблеми в състава намалеят. Тимът от Бергамо се нуждаеше от победа, за да подобри позицията си в турнира и да вдигне увереността си след предишните срещи - победа над Пафос и поражение с 0:2 от Аякс. Домакинството срещу казахстанския клуб обаче донесе само равенство, след като гостите поведоха чрез класическа контраатака, завършена от Марк Гуал. Появилият се като резерва Никола Кръстович все пак успя да възстанови равенството.

„Трудно е да очакваш рестарт на сезона в момент, в който ти липсват 14 футболисти. Днес имахме десет с травми, а медицинският щаб ни предупреди, че други четирима не бива да играят повече от 30 минути. Безспорно можехме да спечелим, ако не бяхме допуснали толкова глупав гол, който направи задачата ни изключително сложна. Хубавото е, че отборът не се предаде и опита всичко до самия край, за да извлече положителен резултат. Беше трудно, движехме топката твърде бавно и не намирахме свободни пространства срещу съперник, който се защитаваше сгъстено. При всички тези препятствия приемаме равенството и се надяваме да си осигурим класирането на по-късен етап, когато разполагаме с повече налични играчи“, започна Сари.

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Аталанта няма победа в последните си седем мача във всички турнири, като тимът бе изпратен на тридневен тренировъчен лагер след тежкото поражение с 0:3 от Парма в Серия А по-рано през седмицата.

„Всеки треньор иска максимума от своите състезатели. Джанлука Скамака беше извън строя и го видях на тренировка за първи път едва вчера, така че е нереалистично да изискваме чудеса от него в този момент. Със сигурност очаквах повече от няколко души, но в момента сме принудени да изиграем осем срещи в рамките на 23 дни с една и съща силно ограничена група“, коментира Сари.

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Сари отчете и трудностите около адаптирането на състава към новия игрови стил след дългогодишната ера на Джан Пиеро Гасперини.

„Мащабът на промяната е голям, а подобни непредвидени проблеми само усложняват процеса. Тази вечер пуснахме двама защитници от отбора до 23 години, чийто опит се свежда единствено до Серия С. Освен тях Камалдийн Сулемана, който бе контузен от 2 август, тренира с тима от едва няколко дни. Ситуацията е сложна и поради факта, че никой от тези играчи не е работил с мен в миналото. Това добавя нови препятствия към и без това трудното преструктуриране“, каза още Сари.

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