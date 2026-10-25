Умората си пролича при евробойците Селта и Бетис

Тимовете на Селта и Бетис не успяха да си отбележат голове и записаха нулево реми в мач от десетия кръг на Ла Лига. Равенството запазва мястото на “вердибланкос” в топ 4, докато домакините са по-назад в класирането.

Тзои двубой дойде в края на седмицата, през която и двата отбора записаха победи в евротурнирите. В четвъртък вечер Селта надви Селтик с 2:1 в Шотландия, а в сряда Бетис пребори Фейенорд с 1:0 вкъщи в двубой от Шампионската лига.

Хвърлените усилия в споменатите битки си пролича, защото в неделния следобед съперниците така и не намериха начин да си отбележат.

Централният нападател на севилци Нелсон Деоса удари греда в 53-тата минута. В края пък по едно чисто положение изпуснаха Яго Аспас за състава от Виго и Трой Парът за противника.

През идната седмица Селта и Бетис се включват в турнира за Купата на Испания.

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