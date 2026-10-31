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"Гръмотевиците" на Райо Валекано поразиха тежко Селта

  • 31 окт 2026 | 19:29
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"Гръмотевиците" на Райо Валекано поразиха тежко Селта

Райо Валекано разби Селта с 3:0 в дуел от 11-тия кръг на Ла Лига. Това е трета победа за “светкавиците” досега в шампионата и идва седмица след срамното 0:3 срещу Елче - при това отново на своя стадион.

Юношата на Реал Мадрид Хорхе де Фрутос заби първите два гола - в 36-ата и 55-ата минути. Унай Лопес реализира третото попадение в 73-тата.

За тежкия резултат за Селта помогна и това, че футболистите от Виго нито веднъж не уцелиха вратата.

В следващия кръг Райо ще пътува от Сан Себастиан за мач срещу Реал Сосиедад. Играчите от Галисия пък ще приемат Леванте, но преди това в четвъртък им предстои и пореден мач от Лига Европа - домакинство на Роял юнион СЖ.

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