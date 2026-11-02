Атлетик пречупи Реал Сосиедад и взе баското дерби за първи път от две години

Отборът на Атлетик Билбао победи Реал Сосиедад с 2:1 на "Сан Мамес" в среща от 11-ия кръг на испанската Ла Лига. Домакините стигнаха до успеха след три попадения още преди почивката, като Иняки Уилямс откри резултата, Лука Сучич изравни, а Алекс Беренгер върна преднината на своите от дузпа.

Така "лъвовете" прекъснаха серията си от пет последователни официални срещи без победа срещу големия съперник. Последният им успех в дербито датираше от ноември 2024 година, а през миналия сезон Реал Сосиедад ги отстрани и на полуфиналите за Купата на краля след две победи с по 1:0.

🔚 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟 ➕3️⃣ DERBIA ZURI-GORRIA DA! 🔴⚪️ El Athletic se lleva los tres puntos en San Mamés tras cuajar un partido sensacional y lleno de lucha. ✊ GOAZEN LEHOIAK! #AthleticRealSociedad #AthleticClub 🦁 https://t.co/FyJ4dT7Qep — Athletic Club (@AthleticClub) November 1, 2026

Интересен момент по време на двубоя пък бе аплодирането на Унай Симон в 73-тата минута. Поводът бе, че в началото на седмицата националът спечели наградата за най-добър вратар "Лев Яшин" по време на церемонията за "Златната топка" в Лондон.

❌ ¡Unai Simón! Qué porterazo ⌚️ 73' 2-1 I #AthleticRealSociedad #AthleticClub 🦁 https://t.co/50HOen5hEN — Athletic Club (@AthleticClub) November 1, 2026

Очаквано двубоят предизвика огромен интерес и над 50 хиляди души го изгледаха на стадион "Сан Мамес" в Билбао.

🗣️ 𝗔𝗧𝗛𝗟𝗘𝗘𝗘𝗘𝗧𝗜𝗖! 𝗔𝗧𝗛𝗟𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗧𝗜𝗖! 5⃣0⃣. 0⃣9⃣2⃣ espectadores en La Catedral. 🔙 ¡Vuelve la acción a San Mamés! Sin más cambios en el Athletic. 📲 https://t.co/DvQvOqqw7H 2-1 I #AthleticRealSociedad #AthleticClub 🦁 https://t.co/hvOZT4HAPV — Athletic Club (@AthleticClub) November 1, 2026

Началото на вечерта обаче донесе сериозен повод за тревога на Един Терзич. Още в петата минута наставникът на домакините трябваше да извърши принудителна смяна, след като Маруан Санади получи травма. Нападателят напусна терена видимо разстроен, а на негово място се появи Роберт Наваро.

Неприятността не попречи на Атлетик да нанесе първия удар. В 14-ата минута Нико Уилямс намери с прехвърлящо подаване брат си Иняки зад отбраната на гостите. Последният се възползва и прехвърли излезлия Алекс Ремиро, за да вдигне на крака "Сан Мамес". Реал Сосиедад постепенно намери отговор и около половин час след началото Лука Сучич възстанови равенството с удар с левия крак от границата на наказателното поле. Нататък гостите можеха да осъществят и пълен обрат, но Унай Симон демонстрира класата си срещу Андер Баренечеа и Микел Оярсабал.

🦁 𝗜𝗻̃𝗮𝗸𝗶 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶𝗮𝗺𝘀. Presente. 1-0 I #AthleticRealSociedad #LaLigaHighlights https://t.co/5LuWADuGTg — Athletic Club (@AthleticClub) November 1, 2026

Вместо това последната дума преди почивката бе за домакините. Джон Арамбуру събори Нико Уилямс в наказателното поле и съдията посочи бялата точка. С изпълнението се нагърби Беренгер, който преодоля Ремиро и направи 2:1.

След паузата Иняки Уилямс можеше да даде по-спокоен аванс на своите, но вратарят на гостите го отказа при директния им сблъсък. Пред другата врата Симон отново трябваше да се намесва решително, този път след опасен изстрел на Карлос Солер. Халфът получи и друга добра възможност след подаване на Ори Оскарсон, но не намери целта.

До ново изравняване не се стигна и Атлетик прибра трите точки, оставяйки големия си съперник с празни ръце от визитата в Билбао.

⏸️ 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗔𝗡𝗦𝗢 El Athletic manda en el derbi gracias a los goles de Iñaki Williams y Berenguer. 🔨 Gogor bigarren zatian, lehoiak! #AthleticRealSociedad #AthleticClub 🦁 https://t.co/zDGhFAxtMp — Athletic Club (@AthleticClub) November 1, 2026

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