Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао

Атлетик пречупи Реал Сосиедад и взе баското дерби за първи път от две години

  • 2 ное 2026 | 00:04
  • 493
  • 2

Отборът на Атлетик Билбао победи Реал Сосиедад с 2:1 на "Сан Мамес" в среща от 11-ия кръг на испанската Ла Лига. Домакините стигнаха до успеха след три попадения още преди почивката, като Иняки Уилямс откри резултата, Лука Сучич изравни, а Алекс Беренгер върна преднината на своите от дузпа.

Така "лъвовете" прекъснаха серията си от пет последователни официални срещи без победа срещу големия съперник. Последният им успех в дербито датираше от ноември 2024 година, а през миналия сезон Реал Сосиедад ги отстрани и на полуфиналите за Купата на краля след две победи с по 1:0.

Интересен момент по време на двубоя пък бе аплодирането на Унай Симон в 73-тата минута. Поводът бе, че в началото на седмицата националът спечели наградата за най-добър вратар "Лев Яшин" по време на церемонията за "Златната топка" в Лондон.

Очаквано двубоят предизвика огромен интерес и над 50 хиляди души го изгледаха на стадион "Сан Мамес" в Билбао.

Началото на вечерта обаче донесе сериозен повод за тревога на Един Терзич. Още в петата минута наставникът на домакините трябваше да извърши принудителна смяна, след като Маруан Санади получи травма. Нападателят напусна терена видимо разстроен, а на негово място се появи Роберт Наваро.

Неприятността не попречи на Атлетик да нанесе първия удар. В 14-ата минута Нико Уилямс намери с прехвърлящо подаване брат си Иняки зад отбраната на гостите. Последният се възползва и прехвърли излезлия Алекс Ремиро, за да вдигне на крака "Сан Мамес". Реал Сосиедад постепенно намери отговор и около половин час след началото Лука Сучич възстанови равенството с удар с левия крак от границата на наказателното поле. Нататък гостите можеха да осъществят и пълен обрат, но Унай Симон демонстрира класата си срещу Андер Баренечеа и Микел Оярсабал.

Вместо това последната дума преди почивката бе за домакините. Джон Арамбуру събори Нико Уилямс в наказателното поле и съдията посочи бялата точка. С изпълнението се нагърби Беренгер, който преодоля Ремиро и направи 2:1.

След паузата Иняки Уилямс можеше да даде по-спокоен аванс на своите, но вратарят на гостите го отказа при директния им сблъсък. Пред другата врата Симон отново трябваше да се намесва решително, този път след опасен изстрел на Карлос Солер. Халфът получи и друга добра възможност след подаване на Ори Оскарсон, но не намери целта.

До ново изравняване не се стигна и Атлетик прибра трите точки, оставяйки големия си съперник с празни ръце от визитата в Билбао.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Андреев и Дебрецен с трета поредна победа в Унгария

Андреев и Дебрецен с трета поредна победа в Унгария

  • 2 ное 2026 | 00:28
  • 247
  • 0
Панатинайкос спря невероятната серия на АЕК, Георгиев игра едно полувреме

Панатинайкос спря невероятната серия на АЕК, Георгиев игра едно полувреме

  • 2 ное 2026 | 00:07
  • 437
  • 2
Шедьоври на Алайбегович и Бога донесоха голяма радост на Ювентус навръх рождения му ден

Шедьоври на Алайбегович и Бога донесоха голяма радост на Ювентус навръх рождения му ден

  • 1 ное 2026 | 23:40
  • 6982
  • 15
Марсилия писа "двойка" на Тулуза и се доближи още повече до топ 4

Марсилия писа "двойка" на Тулуза и се доближи още повече до топ 4

  • 1 ное 2026 | 23:38
  • 695
  • 0
Бока пречупи деветима от Ривър за трети пореден триумф в "Суперкласикото"

Бока пречупи деветима от Ривър за трети пореден триумф в "Суперкласикото"

  • 1 ное 2026 | 22:06
  • 2996
  • 2
Валенсия излъга Елче за първата си победа при Агире

Валенсия излъга Елче за първата си победа при Агире

  • 1 ное 2026 | 21:24
  • 923
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1

Италия ликува! Андреа Кими Антонели е новият световен шампион във Формула 1

  • 2 ное 2026 | 00:24
  • 13868
  • 21
Арсенал охлади амбициите на Ливърпул с първата си победа на "Анфийлд" от 14 години, шампионите отново са на върха

Арсенал охлади амбициите на Ливърпул с първата си победа на "Анфийлд" от 14 години, шампионите отново са на върха

  • 1 ное 2026 | 20:25
  • 24402
  • 99
Шедьоври на Алайбегович и Бога донесоха голяма радост на Ювентус навръх рождения му ден

Шедьоври на Алайбегович и Бога донесоха голяма радост на Ювентус навръх рождения му ден

  • 1 ное 2026 | 23:40
  • 6982
  • 15
Силен Реал мина с лекота през Сантандер

Силен Реал мина с лекота през Сантандер

  • 1 ное 2026 | 19:15
  • 25985
  • 131
Бока пречупи деветима от Ривър за трети пореден триумф в "Суперкласикото"

Бока пречупи деветима от Ривър за трети пореден триумф в "Суперкласикото"

  • 1 ное 2026 | 22:06
  • 2996
  • 2
Дунав с остра реакция след мача с Левски, зададе 8 въпроса към БФС

Дунав с остра реакция след мача с Левски, зададе 8 въпроса към БФС

  • 1 ное 2026 | 18:48
  • 19713
  • 206