Атлетик пречупи Реал Сосиедад и взе баското дерби за първи път от две години

Отборът на Атлетик Билбао победи Реал Сосиедад с 2:1 на "Сан Мамес" в среща от 11-ия кръг на испанската Ла Лига. Домакините стигнаха до успеха след три попадения още преди почивката, като Иняки Уилямс откри резултата, Лука Сучич изравни, а Алекс Беренгер върна преднината на своите от дузпа.
Така "лъвовете" прекъснаха серията си от пет последователни официални срещи без победа срещу големия съперник. Последният им успех в дербито датираше от ноември 2024 година, а през миналия сезон Реал Сосиедад ги отстрани и на полуфиналите за Купата на краля след две победи с по 1:0.
Интересен момент по време на двубоя пък бе аплодирането на Унай Симон в 73-тата минута. Поводът бе, че в началото на седмицата националът спечели наградата за най-добър вратар "Лев Яшин" по време на церемонията за "Златната топка" в Лондон.
Очаквано двубоят предизвика огромен интерес и над 50 хиляди души го изгледаха на стадион "Сан Мамес" в Билбао.
Началото на вечерта обаче донесе сериозен повод за тревога на Един Терзич. Още в петата минута наставникът на домакините трябваше да извърши принудителна смяна, след като Маруан Санади получи травма. Нападателят напусна терена видимо разстроен, а на негово място се появи Роберт Наваро.
Неприятността не попречи на Атлетик да нанесе първия удар. В 14-ата минута Нико Уилямс намери с прехвърлящо подаване брат си Иняки зад отбраната на гостите. Последният се възползва и прехвърли излезлия Алекс Ремиро, за да вдигне на крака "Сан Мамес". Реал Сосиедад постепенно намери отговор и около половин час след началото Лука Сучич възстанови равенството с удар с левия крак от границата на наказателното поле. Нататък гостите можеха да осъществят и пълен обрат, но Унай Симон демонстрира класата си срещу Андер Баренечеа и Микел Оярсабал.
Вместо това последната дума преди почивката бе за домакините. Джон Арамбуру събори Нико Уилямс в наказателното поле и съдията посочи бялата точка. С изпълнението се нагърби Беренгер, който преодоля Ремиро и направи 2:1.
След паузата Иняки Уилямс можеше да даде по-спокоен аванс на своите, но вратарят на гостите го отказа при директния им сблъсък. Пред другата врата Симон отново трябваше да се намесва решително, този път след опасен изстрел на Карлос Солер. Халфът получи и друга добра възможност след подаване на Ори Оскарсон, но не намери целта.
До ново изравняване не се стигна и Атлетик прибра трите точки, оставяйки големия си съперник с празни ръце от визитата в Билбао.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google