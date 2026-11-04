Официално: Фонсека напусна Лион, за да поеме Спортинг

Лион официално обяви, че се разделя с треньора Пауло Фонсека, който ще поеме Спортинг (Лисабон). В изявлението се съобщава, че „през последните дни“ към португалеца се е обърнал „клуб, към който той изпитва особена привързаност“. В резултат на това Фонсека е поискал да напусне. От Лион подчертават, че молбата на треньора е била неочаквана и в клуба съжаляват за решението му, още повече че то идва в средата на сезона. Лион освен това потвърждава, че ще получи компенсация в размер на 5 милиона евро за преждевременното прекратяване на неговия контракт, който беше до 30 юни 2027 година.

Спортинг (Лисабон) се разделя с настоящия си треньор, вече има заместник

Преди два дни Спортинг се раздели със соя треньор Руи Боржеш след слабия старт на сезона.

Фонсека никога не е криел, че Спортинг е детската му любов и мечтата му винаги е била да води отбора. Твърди се, че той ще подпише договор с “лъвовете” до 2030 година. Бившият треньор на Милан, Рома и Порто вече е пристигнал в Лисабон, за да парафира контракта с новия си клуб. Лион пък започва да търси най-подходящия наставник, който да го наследи.

Officiel : Paulo Fonseca quitte l'OL 🔴🔵 https://t.co/R7dsbTfp0P https://t.co/LhammWCRne — Olympique Lyonnais (@OL) November 4, 2026

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