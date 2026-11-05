Португалската футболна федерация ще организира прощално събитие за Роналдо

Португалската футболна федерация обяви намерението си да организира прощално събитие за нападателя Кристиано Роналдо. По-рано днес 41-годишният футболист публикува петминутно видео в профилите си в социалните мрежи, в което се обръща към португалския народ и обявява решението си да се оттегли от националния отбор.

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„Португалската футболна федерация няма да позволи сбогуването да бъде без заслужени почести. Нашето твърдо и непреодолимо желание е да организираме, планираме, участваме и активно да си сътрудничим в това, което ще бъде почит, достойна за забележителната кариера на Кристиано Роналдо – събитие, където феновете и цялата страна отново могат да аплодират и почетат играча, който ни даде толкова много. Благодарим ти за всичко, капитане! Този дом винаги ще бъде твой!“, се казва в изявление на федерацията.

Роналдо изигра последния си мач за португалския национален отбор на 24 септември в Лигата на нациите срещу Уелс (1:0). След това той напусна националния отбор на фона на противоречия със селекционера Жорже Жезус. Нападателят на Ал-Насър е записал 234 двубоя за Португалия от 2003 г. насам, отбелязвайки 146 гола. С националния тим нападателят спечели Европейското първенство през 2016 г. и две титли от Лигата на нациите (2018/19 и 2024/25).

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Снимки: Gettyimages