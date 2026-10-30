Локомотив (Сф) 0:1 Ботев (Пд), първи мач за домакините след раздялата с Любо Пенев, гол от съблекалните за гостите

Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) играят при резултат 0:1 в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Франклин Маскоте откри резултата за "канарчетата" във 2-ата минута. Срещата е на стадион "Локомотив" в "Надежда". В часовете преди двубоя "столичните железничари" обявиха, че Любослав Пенев вече не е треньор на отбора. Двете страни се разделиха по взаимно съгласие. Атанас Стоилов ще води тима в днешния сблъсък.

Официално! Локомотив (София) се раздели с Любо Пенев

Още във втората минута на двубоя "канарчетата" откриха резултата. Франклин Маскоте и Мауро Родригес размениха добре двойно подаване и първия реализира. Домакините опитаха да отговорят с опасно центриране на Димитър Костадинов от дясно, но Солдо внимаваше и изчисти.

Столичани продължиха да преследват изравнителния гол. Димитър Костадинов отправи центриране от фал, Тоуи отклони с глава към Никола Нейчев, който стреля от въздуха. За късмет на Ботев изпълнението на защитника мина встрани.

В последните си мачове от първенството Локомотив (София) записва равенство 1:1 срещу Ботев (Враца) у дома и равенство 1:1 срещу Локомотив (Пловдив), а преди това надделя над Спартак (Варна) с 1:0 като гост. За Купата на България "железничарите" спечелиха срещу Вихрен (Сандански) с 2:1.

Ботев (Пловдив) влиза в двубоя след тежка загуба с 0:4 от ЦСКА 1948 в миналия кръг от шампионата. Преди това пловдивчани постигнаха успех с 4:0 над Черноморец (Бургас) за Купата на България и надделяха над Славия с 1:0 в efbet Лига.

В последните 5 срещи между двата тима балансът е изравнен: по 2 победи за всеки отбор и 1 равенство. Първият мач между тях за този сезон през юли завърши 1:1 в Пловдив.

Локомотив (София) 0:1 Ботев (Пловдив)

0:1 Франклин Маскоте (2)

Стартови състави:

Локомотив (София): 99.Мартин Величков, 23. Дейвид Огага, 42. Николай Нейчев, 91. Райън Бидунга, 6. Антонио Ейро, 5. Ерол Дост, 8. Иван Йорданов, 20. Димитър Костадинов, 11, Адил Тоуи, 7.Спас Делев (к) ,29. Анте Аралица

Ботев (Пловдив): 29. Даниел Наумов (к), 4. Никола Солдо, 22. Марвин Зенгер, 15. Богдан Костов, 77. Лукас Араухо, 16. Велиян Видолов, 10. Асен Чандъров, 90. Самуел Калу, 19. Мауро Родригес, Ехидже Укаки, 30. Франклин Маскоте



Начало: 19:30 часа

Стадион: "Локомотив", София

Съдия: Волен Чинков

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