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Генчев: Показахме подобаваща реакция и характер

  • 30 окт 2026 | 21:39
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Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев сподели мнението си след победата с 5:2 срещу Локомотив (София) в "Надежда". Наставникът на "канарчетата" поздрави своя отбор за реакцията, след като "железничарите" успяха да изравнят за 2:2.

"Изключително сме доволни от спечелените три точки. Очаквах труден мач. Мачът започна по най-добрия начин, поведохме с 2:0. Позволихме на Локомотив (София) да се върне в мача, но след това пак показахме подобаваща реакция и характер. Днес трябваше да направим всичко възможно да се върнем на победния път. 

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Едно от първите неща, които казах на футболистите в съблекалнята след мача с ЦСКА 1948, беше, че още в следващия мач трябва да покажем, че това е било инцидент. Да си върнем нашия начин на игра. Резултатът тогава не подхождаше на показаното на терена. Постарахме се днес да не допускаме грешки при статични положения.

След като ни изравниха, чисто психологически предимството беше на тяхна страна. Третият гол тотално ги съсипа. След това вкарахме четвърти и пети гол.

Трябва да разузнаем добре отбора на Дунав. Имат положителни резултати, утре ще изгледаме внимателно мача им срещу Левски. Трябва да няма никакво подценяване, а да бъдем максимално концентрирани. Това е от задължителните мачове за нас. Надявам се и съдийството да бъде на ниво", каза Генчев.

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Снимки: Startphoto

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