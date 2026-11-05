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В скейтборда не знаели за намеренията на Столична община

  • 5 ное 2026 | 16:22
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В скейтборда не знаели за намеренията на Столична община

Българската скейтборд федерация не е била уведомена за намерението на Столичната община да кандидатства за домакин на две олимпийски квалификации и една световна купа в следващите 3 години. Това обяви пред bTV председателят Борис Атанасов.

"Факт е, че ние не бяхме уведомени, което е странно, защото по закон единствено националната федерация може да кандидатства и да организира големи международни домакинства на такива форуми", каза Атанасов. Той все пак остана разочарован от решението на Столичния общински съвет да не подкрепи домакинствата, но изрази надежда въпросът отново да се повдигне в бъдеще.

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"За мен 9.6 милиона да три отделни състезания не са много. Обществената и спортната полза биха били огромни. Надявам се подобно предложение да бъде внесено отново и този път нашата федерация да е част от процеса", обяви още Атанасов.

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