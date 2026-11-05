Общинските съветници отхвърлиха скейтборд проекта за 9,6 млн. евро

Столичният общински съвет (СОС) отхвърли предложението София да кандидатства за домакинство на три международни състезания по скейтборд с предвиден финансов ангажимент до 9,6 млн. евро. Решението беше взето на заседанието на общинските съветници на 5 ноември.

При гласуването 30 общински съветници подкрепиха доклада, 16 гласуваха против, а шестима се въздържаха. Въпреки че гласовете „за“ бяха повече от гласовете „против“, предложението не събра необходимото мнозинство и не беше прието.

Докладът предвиждаше Столична община да кандидатства пред международната федерация World Skate за домакинство на две олимпийски квалификации за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г. и едно състезание от Световната купа през 2029 г.

Сашо Попов: Странно нещо! София ще даде 10 милиона евро за скейтборд?! Но не обръща внимание на професионалния спорт

Първата квалификация беше планирана за есента на 2027 г., втората – за пролетта на 2028 г., а състезанието от Световната купа трябваше да се проведе през 2029 г.

Предложението беше внесено от кмета Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров и общинските съветници Димитър Петров, Иван Таков и Прошко Прошков.

За придобиването на правата за домакинство на трите състезания се предвиждаше обща сума до 9,6 млн. евро. Тези средства не включваха непременно всички допълнителни разходи за необходимата инфраструктура, техническо оборудване и организация.

Президентът на БФЛА Георги Павлов: 9.6 млн. за три състезания по скейтборд, а колко за спорта, който всеки ден събира хиляди деца на стадионите?

В мотивите към предложението се посочваха и възможности за привличане на спонсорски средства и търговски партньорства, които да намалят финансовата тежест за общинския бюджет. Тези приходи обаче не бяха гарантирани.

Идеята предизвика сериозни възражения от представители на спортните среди още преди заседанието на СОС.

АБСФ се противопостави на идеята София да отдели 9,6 милиона евро за домакинство на две олимпийски квалификации и състезание от Световната купа по скейтборд

Асоциацията на българските спортни федерации се обяви против предвидения размер на средствата, като постави въпроса за финансирането на спортните клубове, развитието на детско-юношеския спорт и състоянието на спортната инфраструктура в столицата.

Критики отправи и президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов. Той постави въпроса защо се предвижда толкова голям финансов ресурс за три състезания по скейтборд на фона на потребностите на спортовете, които ежедневно ангажират хиляди деца.

Предварителното разглеждане на предложението също показа различия между постоянните комисии на СОС. Комисията по младежта и спорта не подкрепи доклада, докато Комисията по финанси и бюджет даде положително становище.

София дава 9,6 млн. евро за правата за домакинство на три състезания по скейтборд

С отхвърлянето на предложението Столичният общински съвет не даде съгласие за кандидатстване за трите домакинства при заложените финансови условия.

Решението не изключва възможността в бъдеще да бъде внесен нов доклад за домакинство на международни състезания по скейтборд, но подобна инициатива ще трябва отново да получи одобрението на общинските съветници.

stolica.bg

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google