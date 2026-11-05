САЩ планира да пусне на борсата търговските права на олимпийския комитет

Олимпийският и паралимпийски комитет на САЩ (USOPC) може да продаде дял от търговските права на националния отбор на страната (Team USA) на частни инвеститори. В официално изявление USOPC съобщи, че „разглежда различни търговски модели за генериране на допълнителни финансови ресурси в подкрепа на своята мисия“.

Плановете включват създаването на нова компания под името United States Olympic and Paralympic Ventures (USOPV). Инициативата идва в момент, когато Съединените щати се подготвят да бъдат домакини както на летните Олимпийски игри в Лос Анджелис през 2028 г., така и на зимните Олимпийски игри в Юта през 2034 г. В момента USOPC има търговско партньорство с Организационния комитет на Лос Анджелис 2028 по силата на споразумение, което ще изтече след приключването на Игрите.

Както първи съобщиха Sky News и Reuters обаче, организацията вече води разговори за различни възможности за бъдещото развитие на търговската си дейност. Според протоколи от заседанията на управителния съвет на USOPC организацията е получила „окуражаващи отзиви от предварителните разговори с потенциални инвеститори и стратегически партньори, които като цяло са потвърдили жизнеспособността на концепцията за USOPV и стратегическата обосновка на инициативата“.

В официалното си изявление USOPC, който е организация с нестопанска цел, посочва:

„Следващото десетилетие представлява безпрецедентна възможност за Team USA и олимпийското и паралимпийското движение в Съединените щати. Като част от нашата отговорност да използваме максимално тази възможност в полза на спортистите и националните спортни федерации, които подкрепяме, USOPC разглежда различни търговски модели за осигуряване на повече финансови ресурси в изпълнение на своята мисия.

По време на този процес поддържаме постоянен диалог с представители на спортистите и ръководствата на националните федерации, като тези разговори ще продължат. Независимо кой път изберем, ще запазим мисията, управленската структура, ръководството и ангажимента на USOPC към американските олимпийски и паралимпийски състезатели.

Това е период на истински подем за Team USA. С домакинството на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. и в Юта през 2034 г., както и с връщането на търговските права на Team USA под контрола на USOPC след Игрите в Лос Анджелис, ние изграждаме капацитет, който ще ни позволи да развиваме и подкрепяме олимпийското и паралимпийското движение за поколения напред.“

Попитана дали организацията е отворена към инвестиции от фондове за дялов капитал, институционални инвеститори или държавни инвестиционни фондове, изпълнителният директор на USOPC Сара Хиршланд заяви пред Sportico:

„Нашата отговорност е да разгледаме всички възможности, с които разполагаме, и бих казала, че точно това правим.“

Новината идва на фона на сериозни разногласия във футболния свят, породени от неуспешния план на президента на ФИФА Джани Инфантино да продаде дялове от търговските права на Световното първенство по футбол на частни инвеститори. Инициативата предизвика остра негативна реакция.

На въпрос дали опитът на USOPC да привлече външни инвестиции би имал по-голям успех, Хиршланд отговори:

„Подкрепата за спортистите на Team USA и нашите национални спортни федерации е в основата на мотивацията ни и ще остане такава от началото до края на този процес. Целта е да увеличим общия размер на приходите, от които могат да се възползват всички организации и хора, които подкрепяме.“

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