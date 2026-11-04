Сашо Попов: Странно нещо! София ще даде 10 милиона евро за скейтборд?! Но не обръща внимание на професионалния спорт

Президентът на волейболен клуб ЦСКА Александър Попов коментира очакваното утре гласуване от Столична община да даде 9 600 000 евро, за да може София да е домакин на 3 големи състезания по скейтборд.

До 9,6 млн. евро от бюджета на Столична община да бъдат осигурени за правата за домакинство на три големи международни състезания по скейтборд в София. Предложението е внесено в Столичния общински съвет (СОС) от кмета Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров и общинския съветник Димитър Петров, а решението трябва да бъде взето на заседанието на СОС на 5 ноември.

София дава 9,6 млн. евро за правата за домакинство на три състезания по скейтборд

Докладът от 29 октомври предвижда София да кандидатства пред международната федерация World Skate за домакинство на две олимпийски квалификационни състезания за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г. и едно състезание от Световната купа през 2029 г.

Първото събитие е планирано за есента на 2027 г., второто – за пролетта на 2028 г., а третото – за 2029 г. Конкретните дати, дисциплини и квалификационният статут на състезанията все още подлежат на потвърждение.

Проектът предвижда СОС утре да упълномощи кмета да кандидатства за домакинството. Ако София бъде одобрена, той ще трябва да договори условията с World Skate, а необходимите средства да бъдат включени в общинските бюджети за 2027, 2028 и 2029 г.

“Странни неща се случват! Целият бюджет за спорт на София за една година е около 1 000 000, който реално не е достатъчен за това в столицата. Прекрасно е България да е домакин на всякакви състезания от световен ранг. Но е добре да се помисли и за всички професионални клубове в София, които за разлика от клубовете в страната са с изключително малка подкрепа от Столична община. Вчера с ЦСКА играхме двубой срещу Берое в Стара Загора. Община “Стара Загора” е предоставила зала “Иван Вазов” за ползване на клуба, както ѝ покрива всички консумативи на спортните клубове. Община “Бургас” направи ремонт на зала “Младост”. В другите градове също се грижат добре за професионалния спорт”, заяви Александър Попов специално пред Sportal.bg.

През 2026 година София бе домакин на Европейското първенство по волейбол за мъже, а България над 2 седмици бе волейбол.

За провеждането на Евроволей 2026 Столичния общински съвет гласува и даде 500 000 евро.

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