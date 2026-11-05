Министър Кирязов поздрави Насар за триумфа

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов отправи поздравителен адрес към Карлос Насар по повод четвъртата му световна титла.

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

Спортист №1 на България за последните две години триумфира вчера със златото в категория до 95 кг. на шампионата в Нинбо, Китай във вчерашния 4 ноември (сряда), а по този повод министър Керязов отправи поздравления от страницата си във Facebook.

Илияна Йотова към Насар: Благодарим ти за силата да побеждаваш в името на България

“ЧЕТИРИ ПЪТИ СВЕТОВЕН ШАМПИОН!

Само на 22 години Карлос Насар вече пише история, за която поколения спортисти могат само да мечтаят!

Четири световни титли! Зад тях стоят хиляди часове труд, лишения, болка и една непоколебима вяра в победата!

Карлос, ти вдъхновяваш цяло поколение български деца да мечтаят смело и да вярват, че няма невъзможни неща!Поклон пред таланта, труда и характера ти!”, написа Керязов.

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