София дава 9,6 млн. евро за правата за домакинство на три състезания по скейтборд

До 9,6 млн. евро от бюджета на Столична община да бъдат осигурени за правата за домакинство на три големи международни състезания по скейтборд в София. Предложението е внесено в Столичния общински съвет (СОС) от кмета Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров и общинския съветник Димитър Петров.

Докладът от 29 октомври предвижда София да кандидатства пред международната федерация World Skate за домакинство на две олимпийски квалификационни състезания за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г. и едно състезание от Световната купа през 2029 г.

Първото събитие е планирано за есента на 2027 г., второто – за пролетта на 2028 г., а третото – за 2029 г. Конкретните дати, дисциплини и квалификационният статут на състезанията все още подлежат на потвърждение.

По 3,2 млн. евро средно за едно състезание

Предложените 9,6 млн. евро представляват такса за придобиване на правата за домакинство на трите събития. Това означава средно до 3,2 млн. евро на състезание.

Сумата не е представена като окончателна стойност на всички разходи по организацията. За провеждането на международните турнири ще бъдат необходими сертифицирани съоръжения, които отговарят на изискванията на World Skate за настилки, осветление, зони за състезатели и съдии, медицинско обслужване и антидопингов контрол.

В доклада се разглежда и възможността София да изгради постоянно съоръжение за скейтборд, сертифицирано за олимпийски квалификации. Не е посочена обаче конкретна стойност за подобно строителство.

Разчитат и на приходи от спонсори

Авторите на предложението предвиждат Столична община да получи права за привличане на собствени спонсори и търговски партньори. Според представения примерен разчет потенциалните приходи биха могли да достигнат между 670 000 и 690 000 евро за едно състезание, или приблизително 2,01–2,07 млн. евро за трите издания.

В документа изрично се уточнява, че тези суми са илюстративни и не представляват гарантирани приходи. Предвижда се всички постъпления от общинската спонсорска програма да остават за Столична община.

Като допълнителни ползи са посочени възможностите за привличане на туристи, международно медийно отразяване и развитие на спортната инфраструктура. Предлага се и училищна програма, в рамките на която през всяка от трите години да бъдат дарявани по 100 скейтборда на столични ученици.

Решението предстои

Проектът предвижда СОС да упълномощи кмета да кандидатства за домакинството. Ако София бъде одобрена, той ще трябва да договори условията с World Skate, а необходимите средства да бъдат включени в общинските бюджети за 2027, 2028 и 2029 г.

Сред предложените гаранции са поетапни плащания, официално потвърждение на състезанията в календара на международната федерация и възможност за възстановяване на средства при отпадане или промяна на статута на събитията.

Докладът е включен като пета точка в дневния ред на заседанието на Столичния общински съвет на 5 ноември. Към момента няма решение за кандидатстване, одобрено домакинство или окончателно поет финансов ангажимент.

stolica.bg

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