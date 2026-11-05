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В Ямбол откриват нова зона за спортно катерене и баланс

  • 5 ное 2026 | 16:44
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В Ямбол откриват нова зона за спортно катерене и баланс

Нова специализирана зона в Ямбол, предназначена за спортно катерене и баланс, ще бъде открита на 10 ноември от 13:00 часа, съобщиха от общинския пресцентър. Съоръжението беше изградено по проект с финансиране от Министерството на младежта и спорта (ММС).

На площ от около 440 квадратни метра са разположени три съоръжения за боулдър катерене с височина от 2,30 до три метра и приблизително 40 маршрута с различна степен на трудност. Зоната разполага още с баланс-топка, баланс-мрежа и слаклайн – специална лента за балансиране с дължина над четири метра, монтирана на около 45 сантиметра от земята.

Новата спортна зона е подходяща както за самостоятелни занимания, така и за организирани тренировки, демонстрации и спортни инициативи, посочиха от Община Ямбол. Пространството е оборудвано с парково обзавеждане, мобилна трибуна за 18 зрители, осветление и видеонаблюдение.

Изграждането на съоръжението бе на стойност 316 хиляди евро по Програмата за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост на ММС.

Зоната за спортно катерене и баланс е разположена югозападно от съществуващия скейт парк, открит през септември 2024 г. Той също беше изграден по програма на спортното министерство.

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