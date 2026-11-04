АБСФ се противопостави на идеята София да отдели 9,6 милиона евро за домакинство на две олимпийски квалификации и състезание от Световната купа по скейтборд

Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ) се противопостави на идеята София да отдели 9,6 милиона евро през следващите три години за домакинство на две олимпийски квалификации и състезание от Световната купа по скейтборд.Предложението ще бъде разгледано от Столичния общински съвет (СОС) на 5 ноември, а негови вносители са кметът на българската столица Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров и общинският съветник Димитър Петров.

„Инвестицията е за София, но на сцената ще бъде цяла България. Когато светът гледа олимпийска квалификация, ще вижда нашия град, нашия флаг и нашите деца по трибуните. Такъв шанс не идва често“, коментира Димитър Петров.

„София може да застане до градовете, които днес определят правилата в професионалния скейтборд. Три години заедно ни дават време да изградим нещо истинско: град, който младите скейтбордисти по света ще познават по име, и титла, която го доказва“, каза още той.От АБСФ, обаче, излязоха с официална позиция, в която се изказва категорично несъгласие с планираното разходване на 9,6 милиона евро за състезания по скейтборд и определиха като предложението като "не просто спорно", а като "ярка демонстрация на липса на ясни спортни приоритети, последователна стратегия и отговорност при управлението на публичните средства".

От организацията на спортните федерации смятат, че тези средства "биха могли да бъдат насочени към създаването на дългосрочен общински механизъм за финансиране на наемите на училищните спортни салони и да се осигурят домакинства на състезания от световен мащаб в спортове като лека атлетика, баскетбол, волейбол, таекуондо, художествена гимнастика, ски и много други".

От АБСФ изтъкват, че "София има нужда от спортни зали, игрища, достъпни съоръжения, подкрепа за клубовете и условия за развитие на българските спортисти" и че "най-ценната инвестиция е инвестицията в децата".

"Не приемаме за нормално да се намират 9,6 млн. евро за три международни състезания, докато клубовете, които ежедневно работят с децата на София, са изправени пред перспектива за почти четирикратно увеличение на разходите за спортна база.

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Не приемаме подобно отношение към българския спорт. Не приемаме липсата на стратегия, не приемаме двойните стандарти и няма да останем безучастни, когато решенията на общинското ръководство застрашават бъдещето на хиляди деца", се казва в позицията на организацията.

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